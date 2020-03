Джек Глисон возвращается на экраны: где можно будет увидеть актера

Новости культуры:Актер, сыгравший Джоффри Баратеона в "Игре престолов", появится в новом сериале BBC.

Актер Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона в "Игре престолов", после шестилетнего перерыва возвращается на телевидение.

Как сообщает Entertainment Weekly, Глисон сыграет в новом комедийном сериале BBC под названием "Out of Her Mind".

В описании проекта говорится, что шоу "разрушает традиционный формат ситкома с помощью эксцентричных персонажей, анимации и научного объяснения".

Напомним, Джоффри Баратеон стал одним из самых популярных и в то же время ненавистных персонажей "Игры престолов". После окончания съемок в "престолах" Глисон говорил, что хочет взять паузу в профессии: "Я снимаюсь с восьми лет и просто перестал получать от этого удовольствие".