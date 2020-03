"Скуби-Ду": Warner Bros. поделилась финальным трейлером мультика (Видео)

Новый мультфильм "Скуби-Ду" рассказывает историю знакомства Скуби и Шэгги. А также о том, как они встретились с юными сыщиками Фредом, Велмой и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc.

В центре сюжета предстают члены корпорации "Тайна", объединяющиеся с другими персонажами известной экранной вселенной, чтобы остановить Дика Дастардли от уничтожения мира.

Друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственный заговор – попытку выпустить в мир собаку-призрака по прозвищу Цербер. Отчаянная команда стремится остановить этот глобальный "собакалипсис".

Jinkies! Scooby-Doo is back in this exclusive first look at the animated film #SCOOB! The first trailer is coming this Monday. pic.twitter.com/nPLDkKHBYD

— Fandango (@Fandango) November 7, 2019