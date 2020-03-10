"Скуби-Ду": Warner Bros. поделилась финальным трейлером мультика (Видео)

Новости культуры:Кинокомпания показала, как будут выглядеть персонажи нового мультфильма о Скуби-Ду, и показала финальный трейлер.

Новый мультфильм "Скуби-Ду" рассказывает историю знакомства Скуби и Шэгги. А также о том, как они встретились с юными сыщиками Фредом, Велмой и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc.

В центре сюжета предстают члены корпорации "Тайна", объединяющиеся с другими персонажами известной экранной вселенной, чтобы остановить Дика Дастардли от уничтожения мира.

Друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственный заговор – попытку выпустить в мир собаку-призрака по прозвищу Цербер. Отчаянная команда стремится остановить этот глобальный "собакалипсис".

Jinkies! Scooby-Doo is back in this exclusive first look at the animated film #SCOOB! The first trailer is coming this Monday. pic.twitter.com/nPLDkKHBYD — Fandango (@Fandango) November 7, 2019

Судя по всему, он выйдет в популярном сегодня 3D.

Известно, что новый мультфильм станет перезапуском одноименной франшизы. Впервые популярную историю о Скуби-Ду зрители увидели в 1969 году. С тех пор герои мультфильма стали любимцами миллионов, а с 2002-го на большие экраны вышло 4 полнометражных фильма. А уже 14 мая 2020 года состоится премьера нового "Скуби-Ду".