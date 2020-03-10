Не окончательная цифра: фильм "Паразиты" установил рекорд в британском прокате

Новости культуры:В Великобритании назвали самый популярный иностранный фильм всех времен.

Почетное звание самого популярного фильма получила кинолента режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" (Parasite), которая стала триумфатором премии Оскар-2020.

Как сообщает издание Variety, такой вывод эксперты сделали после получения рекордных данных проката. Сейчас в Великобритании "Паразиты" собрали 15,1 миллиона долларов, что поражает.

Только за один уикенд его транслировали 504 кинотеатры, которые принесли в кассовых сборов более 600 тысяч долларов. Эксперты добавили, что количество киноманов, которые хотят посмотреть оскароносный фильм, не уменьшается, поэтому прогнозируют, что эти данные будут еще больше.

Было прогнозируемо, что фильм "Паразиты" станет самым популярным фильмом по кассовым сборам в Великобритании. И представители кинотеатров Curzon горды тем, что являются частью этого момента, – отметил генеральный директор сети кинотеатров Curzon Филипп Кначбулл.

Известно, что 16 лет подряд ни одна кинолента не могла превзойти успех "Страсти Христовы" от Мела Гибсона. Фильм в 2004 году собрал в британском прокате 14,5 миллиона долларов. Поэтому "Паразиты" теперь имеют подавляющее первенство.