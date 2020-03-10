Скачать
Вторник, 10.03.2020
Инфляция продолжает замедляться: Госстат обнародовал данные за февраль
Инфляция продолжает замедляться: Госстат обнародовал данные за февраль
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера

Не окончательная цифра: фильм "Паразиты" установил рекорд в британском прокате

Не окончательная цифра: фильм "Паразиты" установил рекорд в британском прокате
17:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:В Великобритании назвали самый популярный иностранный фильм всех времен.

Почетное звание самого популярного фильма получила кинолента режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" (Parasite), которая стала триумфатором премии Оскар-2020.

Как сообщает издание Variety, такой вывод эксперты сделали после получения рекордных данных проката. Сейчас в Великобритании "Паразиты" собрали 15,1 миллиона долларов, что поражает.

Только за один уикенд его транслировали 504 кинотеатры, которые принесли в кассовых сборов более 600 тысяч долларов. Эксперты добавили, что количество киноманов, которые хотят посмотреть оскароносный фильм, не уменьшается, поэтому прогнозируют, что эти данные будут еще больше.

Было прогнозируемо, что фильм "Паразиты" станет самым популярным фильмом по кассовым сборам в Великобритании. И представители кинотеатров Curzon горды тем, что являются частью этого момента, – отметил генеральный директор сети кинотеатров Curzon Филипп Кначбулл.

У "Последнего охотника на ведьм" все же будет сиквел

Известно, что 16 лет подряд ни одна кинолента не могла превзойти успех "Страсти Христовы" от Мела Гибсона. Фильм в 2004 году собрал в британском прокате 14,5 миллиона долларов. Поэтому "Паразиты" теперь имеют подавляющее первенство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рекорд, Кино, Фильм, Прокат, Паразиты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
03 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
04 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
05 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп Федина: Дестабилизация в стране не входит в мои интересы
Дестабилизация в стране не входит в мои интересы - Федина
Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства
МАУ последовала рекомендациям правительства
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь