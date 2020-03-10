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У "Последнего охотника на ведьм" все же будет сиквел

У "Последнего охотника на ведьм" все же будет сиквел
14:00 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Возможно, многие зрители вообще забыли о существовании такого фильма, как "Последний охотник на ведьм", поэтому новость о запуске второй части стала сюрпризом.

Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам. Не в последнюю очередь это связано с тем, что актерские работы Дизеля вне франшиз обычно не имеют большого успеха среди зрителей и критиков.

Одним из таких проектов стал фэнтезийный боевик "Последний охотник на ведьм" (2015). Этот фильм должен был положить начало новой франшизе во главе с Дизелем, но в прокате блокбастер с бюджетом в $90 млн обернулся провалом.

Несмотря на это, в свежем интервью Collider Дизель заявил, что сиквел официально находится в разработке:

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Когда "Последний охотник на ведьм" вышел на экраны и не сумел стать хитом проката, то по старой памяти хочется сказать себе: "Что ж, наверно, мне лучше сосредоточиться на чем-то другом". Но в наши дни удивительно, что фильмы сами тебя находят… Когда люди говорят мне, что им понравился "Охотник на ведьм" и им хотелось бы, чтобы Майкл Кейн и я появились в еще одном фильме, то мне остается лишь воскликнуть: "Вау!" Ко мне недавно обратилась студия Lionsgate со словами: "Мы занимаемся сценарием для следующей части…" Интересно, что вы упомянули "Последнего охотника на ведьм", поскольку Lionsgate действительно активно работает над сиквелом".

Не исключено, что в каких-то узких кругах эта картина действительно пользуется популярностью. Бокс-офис второй части покажет, оправдает ли себя решение возродить этот проект.

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Фильмы, Кино, Сиквел, Последний охотник на ведьм.
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