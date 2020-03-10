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Кристиан Бэйл сыграет злодея Marvel

Кристиан Бэйл сыграет злодея Marvel
13:42 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Нет никаких подробностей, какую именно роль исполнит Бейл.

Актриса Тесса Томпсон в интервью ET Online поделилась некоторыми деталями предстоящего блокбастера "Тор: Любовь и гром". Она сообщила, что у Вайтити получился очень интересный сценарий, и раскрыла исполнителя роли главного злодея:

Нашего злодея сыграет Кристиан Бейл. И это будет невероятно.

Есть только небольшое уточнение — злодей будет "межгалактическим". Этой единственной подробности оказалось достаточно фанатам для предположений. Кристиану Бейлу сулят роли Бога страха Кула Борсона, монстра Магога, инопланетянина Галактуса — Пожирателя миров.

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Также известно, что в "Торе: Любовь и гром" Натали Портман сыграет роль Джейн Фостер. Из романтического увлечения главного героя она превратится в женщину-Тора. По слухам, Джейн сможет поднять молот Мьельнир после того, как Тор окажется его недостоин. Предполагается, что молот после разрушения в "Торе: Рагнарек" вернется в киновселенную Marvel благодаря усилиям Локи. Таким образом, фильм будет сюжетно связан с сериалом "Локи", который выйдет на Disney+.

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Фильмы, Кино, Кристиан Бейл, Актер, Смотреть, Тор: Любовь и гром.
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