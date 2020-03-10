В Сети опубликовали занимательный фанпостер "Дэдпула 3" (Фото)

Новости культуры:Пока непонятно, какое будущее уготовано "Дэдпулу", но глава Disney Боб Айгер ранее упоминал, что снижать рейтинг фильмов персонажа не планируется

Поклонники "Дэдпула" с нетерпением ждут дальнейшего развития франшизы и, конечно, присоединения саркастичного героя к киновселенной Marvel. А пока Кевин Файги отмалчивается, на свет появляются любопытные фан-арты.

Например, пользователь Instagram с ником @erathrim20 нарисовал постер, в котором Уэйд Уилсон оказался в самом пекле битвы, показанной в "Мстителях: Финал".

Правда, фанат посчитал, что главная роль в таком случае была бы уже не у Железного человека (Роберт Дауни-младший), поэтому он лежит на заднем плане. А вот сам Дэдпул (Райан Рейнольдс) явно берет на себя удар Камней Бесконечности — перчатка надета на его руку, а раз так, то Танос вдобавок к полному уничтожению наверняка получит еще и едкую речь.

Кстати, этот фанатский постер дополнен и другими героями, которых до сих пор не было в киновселенной Marvel, — за спиной Дэдпула можно рассмотреть запечатленного в яростном прыжке Росомаху (Хью Джекман), бесстрастного, но хорошо вооруженного Кейбла (Джош Бролин) и парящего в небе Зеленого Фонаря. Последнего, к слову, также играл Рейнольдс.

Зрителей в любом случае снова ждет множество шокирующих сцен и циничных шуток. Осталось только запастись терпением.