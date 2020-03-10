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В Сети опубликовали занимательный фанпостер "Дэдпула 3" (Фото)

В Сети опубликовали занимательный фанпостер "Дэдпула 3" (Фото)
11:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Пока непонятно, какое будущее уготовано "Дэдпулу", но глава Disney Боб Айгер ранее упоминал, что снижать рейтинг фильмов персонажа не планируется

Поклонники "Дэдпула" с нетерпением ждут дальнейшего развития франшизы и, конечно, присоединения саркастичного героя к киновселенной Marvel. А пока Кевин Файги отмалчивается, на свет появляются любопытные фан-арты.

Например, пользователь Instagram с ником @erathrim20 нарисовал постер, в котором Уэйд Уилсон оказался в самом пекле битвы, показанной в "Мстителях: Финал".

Правда, фанат посчитал, что главная роль в таком случае была бы уже не у Железного человека (Роберт Дауни-младший), поэтому он лежит на заднем плане. А вот сам Дэдпул (Райан Рейнольдс) явно берет на себя удар Камней Бесконечности — перчатка надета на его руку, а раз так, то Танос вдобавок к полному уничтожению наверняка получит еще и едкую речь. 

 
 
 
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"AND... I... AM... BATMAN!" @vancityreynolds @deadpoolmovie @marvelstudios #deadpool #deadpool3 #wadewilson #ryanreynolds #erathrim

Публикация от Erathrim (@erathrim20)

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Кстати, этот фанатский постер дополнен и другими героями, которых до сих пор не было в киновселенной Marvel, — за спиной Дэдпула можно рассмотреть запечатленного в яростном прыжке Росомаху (Хью Джекман), бесстрастного, но хорошо вооруженного Кейбла (Джош Бролин) и парящего в небе Зеленого Фонаря. Последнего, к слову, также играл Рейнольдс.

Зрителей в любом случае снова ждет множество шокирующих сцен и циничных шуток. Осталось только запастись терпением.

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Фильмы, Кино, Дэдпул, Дэдпула 3.
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