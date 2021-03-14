Последняя часть "Мстителей" потеряла первенство в мировом прокате

Фантастический фильм Джеймса Кэмерона "Аватар", который вышел на большие экраны в 2009 году, 10 лет удерживал звание самого кассового кинопроекта в истории. В 2019 году вышла картина "Мстители: Финал", которая обогнала фантастическую эпопею, обновив исторический рекорд по кассовым сборам.

В 2021 году Китай решил переиздать "Аватара" и показал фильм повторно в кинотеатрах. Благодаря этому картина собрала еще почти 9 миллионов долларов, что позволило фильму вернуть себе титул "самого кассового в истории кино".

Всего кассовые сборы "Аватара" составляют 2 798 579 794 доллара, а "Мстителей: Финал" — 2 797 501 328 долларов.

Трейлер "Аватар":

Трейлер "Мистели: Финал":

Режиссеры "Мсителей" Джо и Энтони Руссо в Инстаграме поздравили Кэмерона с победой, как это в 2019 году сделал режиссер "Аватара".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Russo Brothers (@therussobrothers)

Джеймс Кэмерон считает, что "Аватар" продолжает быть интересен зрителю, потому что в фильме затрагиваются темы, которые до сих пор интересны и актуальны зрителям: вырубка лесов, изменение климата, любовь.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса кинокомпания Walt Disney отложила релиз фантастического фильма "Аватар 2" и выход в прокат остальных фильмов франшизы. Зрители увидят продолжение картины в декабре 2022 года.