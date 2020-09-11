Скачать
Пятница, 11.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: в Минздраве назвали категории украинцев, которые в первую очередь получат вакцину
COVID-19: в Минздраве назвали категории украинцев, которые в первую очередь получат вакцину
Теперь официально: в научных работах министра Шкарлета нашли плагиат
Теперь официально: в научных работах министра Шкарлета нашли плагиат
УПЛ 2020/21: где и когда смотреть матчи 2-го тура
УПЛ 2020/21: где и когда смотреть матчи 2-го тура
Ora Good Cat: в Поднебесной презентовали новый электрокар компании Great Wall (Фото)
Ora Good Cat: в Поднебесной презентовали новый электрокар компании Great Wall (Фото)

Сигурни Уивер вновь появится в "Аватаре": новые фото со съемок

Сигурни Уивер вновь появится в "Аватаре": новые фото со съемок
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В сети появились новые фото со съемок фантастического фильма "Аватар 2", на которых запечатлена 70-летняя актриса Сигурни Уивер.

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" опубликованы свежие фотографии со съемок.

На снимках запечатлена актриса Сигурни Уивер, которая исполнила в первой части фильма роль доктора Грэйс Огустин. По сценарию Огустин была главой проекта "Аватар". Напомним, что персонаж Уивер умерла в фильме "Аватар" 2009 года, поэтому ее появление на снимках может сбивать с толку.

На изображениях актриса исполняет свои трюки в подводных сценах. Судя по надетому на Уивер костюму, она появится в сиквелах в образе на’ви.

Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил это еще в 2014 году в интервью Deadline: "Мы - хорошие друзья, которым всегда было хорошо работать вместе. Поэтому мне показалось правильным, что она будет сниматься и в сиквелах".

От режиссера "Мистера и миссис Смит": Энн Хэтэуэй сыграет в фильме, сюжет которого будет развиваться во время пандемии

В новом фильме также вернутся актеры первого фильма Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джованни Рибизи, Стивен Лэнг, Джоэл Дэвид Мур и Дилип Рао.

Съемки "Аватаров" испытали трудности из-за пандемии коронавируса и недавно возобновились в Новой Зеландии. Премьера картины состоится в декабре 2022 года.

Как сообщалось ранее, в июне Джон Ландау поделился еще одними фотографиями со съемок "Аватара 2".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аватар, Аватар 2, Сигурни Уивер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных
03 Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
04 В США ввели ряд санкций против нардепа Деркача
05 Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина увеличивает траты на оборону, несмотря на огромный дефицит бюджета
Украина увеличит траты на оборону
COVID-19 и грипп: В Нью-Йорке тестируют даже мертвых
COVID-19 и грипп: В Нью-Йорке тестируют даже мертвых
Глава Литвы: Cписок санкций без Лукашенко достоин лишь улыбки
Глава Литвы: Cписок санкций без Лукашенко достоин лишь улыбки
Скончался звезда телепрограммы &quot;Что? Где? Когда?&quot; Михаил Смирнов
Скончался звезда телепрограммы "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь