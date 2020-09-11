Сигурни Уивер вновь появится в "Аватаре": новые фото со съемок

В сети появились новые фото со съемок фантастического фильма "Аватар 2", на которых запечатлена 70-летняя актриса Сигурни Уивер.

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" опубликованы свежие фотографии со съемок.

На снимках запечатлена актриса Сигурни Уивер, которая исполнила в первой части фильма роль доктора Грэйс Огустин. По сценарию Огустин была главой проекта "Аватар". Напомним, что персонаж Уивер умерла в фильме "Аватар" 2009 года, поэтому ее появление на снимках может сбивать с толку.

На изображениях актриса исполняет свои трюки в подводных сценах. Судя по надетому на Уивер костюму, она появится в сиквелах в образе на’ви.

Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил это еще в 2014 году в интервью Deadline: "Мы - хорошие друзья, которым всегда было хорошо работать вместе. Поэтому мне показалось правильным, что она будет сниматься и в сиквелах".

В новом фильме также вернутся актеры первого фильма Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джованни Рибизи, Стивен Лэнг, Джоэл Дэвид Мур и Дилип Рао.

Съемки "Аватаров" испытали трудности из-за пандемии коронавируса и недавно возобновились в Новой Зеландии. Премьера картины состоится в декабре 2022 года.

Как сообщалось ранее, в июне Джон Ландау поделился еще одними фотографиями со съемок "Аватара 2".