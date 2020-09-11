От режиссера "Мистера и миссис Смит": Энн Хэтэуэй сыграет в фильме, сюжет которого будет развиваться во время пандемии

Режиссером фильма назначен Даг Лайман, который известен по таким картинам, как "Мистер и миссис Смит", "Идентификации Борна".
Как сообщает Deadline, сюжет фильма, который будет снят в жанре романтической комедии, пока держат в тайне, но известно, что действие будет происходить во время пандемии коронавируса. История будет одновременно посвящена ограблению и любви.
Сценарий напишет Стивен Найт ("Море соблазна", "Острые козырьки"). Партнером Хэтэуэй по фильму может стать Киллиан Мерфи.
По данным издания, производство должно начаться уже в сентябре.
Напомним, Билл Мюррей и Энн Хэтэуэй исполнят главные роли в фильме о дружбе человека и собаки.