Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй получили роли в новом фильме Джеймса Грэя

Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Оскар Айзек и Дональд Сазерленд присоединились к Кейт Бланшетт в новом фильме "Время Армагеддона" (Armageddon Time).

Режиссером и автором сценария картины выступает Джеймс Грэй ("Затерянный город Z"), сообщает deadline.

Сценарий основан на детских и юношеских воспоминаниях Грэя. В центре сюжета - история дружбы и преданности в период президентских выборов в США, когда главой государства стал Рональд Рейган.

"Я хочу снять что-то про людей, их эмоции и взаимодействия. Что-то наполненное теплом. Да, в каком-то смысле это кино про мое детство, но оно пропитано семейной любовью", - отметил Грэй.

О дате релиза картины и других подробностях пока что неизвестно.