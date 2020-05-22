Продюсер "Аватара" анонсировал возобновление работы над сиквелом

Новости культуры:Власти Новой Зеландии на днях смягчили правила проведения работ для киноиндустрии.

Один из продюсеров фильма "Аватар 2" Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемочной площадки фильма. Он сопроводил пост подписью:

Мы очень взволнованы возвращением в Новую Зеландию на следующей неделе.

Режиссер "Аватаров" Джеймс Кэмерон на днях сказал:

Ситуация поставила нас в тупик. Я хочу вернуться к работе над "Аватаром", но это запрещено правилами чрезвычайного положения. Мы пытаемся возобновить съемочный процесс как можно быстрее. Похоже, что Новая Зеландия очень эффективно контролирует вирус. Их цель — полное искоренение болезни, что они делают с помощью весьма агрессивного отслеживания контактов и карантина. Для нас это хорошая новость, так как дает нам надежду, что съемки прервутся ненадолго. Те из нас, кто могут, работают над фильмом из дома. Но моя работа — на сцене, так что я буду рад, когда карантин закончится.

Съемки могут быть возобновлены при ограничении числа одновременно находящихся на съемочной площадке людей и при регистрации всех участников процесса в специальной государственной комиссии. Это означает, что могут быть возобновлены съемки не только "Аватаров", но и "Властелина колец", однако съемочная группа этого проекта еще ничего не сообщала о своих планах.

Премьера "Аватара 2" запланирована на 17 декабря 2021 года. Близкое возобновление съемок дает надежду, что дата премьеры не будет перенесена.