Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины
Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины
Госбюро расследований снова вызвало Порошенко на допрос
Госбюро расследований снова вызвало Порошенко на допрос
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца
Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца

Джеймс Кэмерон поздравил "Мстителей" с победой над "Аватаром"

Джеймс Кэмерон поздравил "Мстителей" с победой над "Аватаром"
08:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры: В Twitter опубликован арт, в котором соединились две вселенные.

Если некоторые фанаты "Аватара" с трудом приняли нового лидера в рейтинге самых кассовых фильмов в истории, то Джеймс Кэмерон к ним не относится. Как и в случае с "Титаником" режиссер поздравил создателей четвертых "Мстителей" с триумфом.

Хотя официально "Финал" еще не занял первое месте в списке и должен собрать еще около 500 тыс. долларов в прокате, поклонники и актерский состав кинокомикса во всю празднуют победу.

"Oel ngati kameie, я тебя вижу Marvel. Мои поздравления "Мстителям: Финал"", — написал Джеймс на официальной странице фильма "Аватар". 

В прошлый раз, когда творению студии Marvel удалось обойти "Титаник" режиссер изобразил логотип Мстителей в виде айсберга.

"Кевину и всем в Marvel. "Мстители" потопили мой "Титаник". Все в Lighthouse Entertainment приветствуют ваше потрясающее достижение. Вы показали, что киноиндустрия все еще жива и огромна, как никогда", — заключил Кэмерон. 

Еще до выхода первого: сериал об обнаглевших супергероях продлили на 2 сезон

Стоит отметить, что постановщик мог бы не торопиться с поздравлениями, ведь при повторном релизе "Аватару" было бы легко вернуть себе первенство. Возможно, постановщик надеется, что сиквелу нашумевшего блокбастера, созданием которого он сейчас занят, удастся установить новый рекорд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мстители, Фильмы, Кино, Аватар, Джеймс Кэмерон, Сериалы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Как сделать кофе полезнее: необычные добавки
03 Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Внеочередные выборы в Раду: заявление Посольства США
05 ЦИК обработала более 82% электронных протоколов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала почти 90% протоколов: &quot;Батькивщина&quot; догоняет &quot;ЕС&quot;
ЦИК обработала почти 90% протоколов
Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА
Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА
Волкер посетит Украину на этой неделе
Волкер посетит Украину на этой неделе
Рецепт дня: шоколадный фадж
Рецепт дня: шоколадный фадж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь