Джеймс Кэмерон поздравил "Мстителей" с победой над "Аватаром"

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Если некоторые фанаты "Аватара" с трудом приняли нового лидера в рейтинге самых кассовых фильмов в истории, то Джеймс Кэмерон к ним не относится. Как и в случае с "Титаником" режиссер поздравил создателей четвертых "Мстителей" с триумфом.

Хотя официально "Финал" еще не занял первое месте в списке и должен собрать еще около 500 тыс. долларов в прокате, поклонники и актерский состав кинокомикса во всю празднуют победу.

"Oel ngati kameie, я тебя вижу Marvel. Мои поздравления "Мстителям: Финал"", — написал Джеймс на официальной странице фильма "Аватар".

В прошлый раз, когда творению студии Marvel удалось обойти "Титаник" режиссер изобразил логотип Мстителей в виде айсберга.

"Кевину и всем в Marvel. "Мстители" потопили мой "Титаник". Все в Lighthouse Entertainment приветствуют ваше потрясающее достижение. Вы показали, что киноиндустрия все еще жива и огромна, как никогда", — заключил Кэмерон.

Стоит отметить, что постановщик мог бы не торопиться с поздравлениями, ведь при повторном релизе "Аватару" было бы легко вернуть себе первенство. Возможно, постановщик надеется, что сиквелу нашумевшего блокбастера, созданием которого он сейчас занят, удастся установить новый рекорд.