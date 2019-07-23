Джеймс Кэмерон поздравил "Мстителей" с победой над "Аватаром"

Если некоторые фанаты "Аватара" с трудом приняли нового лидера в рейтинге самых кассовых фильмов в истории, то Джеймс Кэмерон к ним не относится. Как и в случае с "Титаником" режиссер поздравил создателей четвертых "Мстителей" с триумфом.
Хотя официально "Финал" еще не занял первое месте в списке и должен собрать еще около 500 тыс. долларов в прокате, поклонники и актерский состав кинокомикса во всю празднуют победу.
"Oel ngati kameie, я тебя вижу Marvel. Мои поздравления "Мстителям: Финал"", — написал Джеймс на официальной странице фильма "Аватар".
Congratulations, @MarvelStudios! pic.twitter.com/DWZDX0uDVi
— Avatar (@officialavatar) July 22, 2019
В прошлый раз, когда творению студии Marvel удалось обойти "Титаник" режиссер изобразил логотип Мстителей в виде айсберга.
"Кевину и всем в Marvel. "Мстители" потопили мой "Титаник". Все в Lighthouse Entertainment приветствуют ваше потрясающее достижение. Вы показали, что киноиндустрия все еще жива и огромна, как никогда", — заключил Кэмерон.
— James Cameron (@JimCameron) May 9, 2019
Стоит отметить, что постановщик мог бы не торопиться с поздравлениями, ведь при повторном релизе "Аватару" было бы легко вернуть себе первенство. Возможно, постановщик надеется, что сиквелу нашумевшего блокбастера, созданием которого он сейчас занят, удастся установить новый рекорд.