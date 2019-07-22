Еще до выхода первого: сериал об обнаглевших супергероях продлили на 2 сезон

Звезды "Пацанов", возглавляемые Чейсом Кроуфордом и Карлом Урбаном, приехали на Comic-Con 2019 в Сан-Диего практически в полном составе, чтобы пообщаться со зрителями и прессой в преддверии премьеры.
Эрик Крипке, знакомый фанатам "Сверхъестественного" и исполняющий обязанности шоураннера "Пацанов", в ходе общения с журналистами поделился радостной новостью: оказывается, руководство стримингового сервиса Amazon настолько уверено в успехе сериала, что, не дожидаясь премьеры первого сезона, заранее продлило его на второй.
Действие "Пацанов" разворачивается в мире, где существуют супергерои – вот только они настолько обнаглели от собственной безнаказанности, вседозволенности и суперсилы, что уже мало чем отличаются от злодеев. "Чистить" общество от отбившихся от рук героев предстоит команде "Пацанов".
Роли в "Пацанах" играют Чейс Кроуфорд, Карл Урбан, Джесси Т. Ашер, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд. На стриминговом сервисе Amazon сериал появится меньше чем через неделю – уже 26 июля.