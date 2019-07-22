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Еще до выхода первого: сериал об обнаглевших супергероях продлили на 2 сезон

Еще до выхода первого: сериал об обнаглевших супергероях продлили на 2 сезон
20:54 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Хотя премьеры нового "анти-супергеройского" сериала "Пацаны" с Карлом Урбаном во главе зрителям предстоит дожидаться еще неделю, Amazon настолько уверен в успехе проекта, что заранее продлил его на второй сезон.

Звезды "Пацанов", возглавляемые Чейсом Кроуфордом и Карлом Урбаном, приехали на Comic-Con 2019 в Сан-Диего практически в полном составе, чтобы пообщаться со зрителями и прессой в преддверии премьеры.

Эрик Крипке, знакомый фанатам "Сверхъестественного" и исполняющий обязанности шоураннера "Пацанов", в ходе общения с журналистами поделился радостной новостью: оказывается, руководство стримингового сервиса Amazon настолько уверено в успехе сериала, что, не дожидаясь премьеры первого сезона, заранее продлило его на второй.

Действие "Пацанов" разворачивается в мире, где существуют супергерои – вот только они настолько обнаглели от собственной безнаказанности, вседозволенности и суперсилы, что уже мало чем отличаются от злодеев. "Чистить" общество от отбившихся от рук героев предстоит команде "Пацанов".

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Роли в "Пацанах" играют Чейс Кроуфорд, Карл Урбан, Джесси Т. Ашер, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд. На стриминговом сервисе Amazon сериал появится меньше чем через неделю – уже 26 июля.

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Фильм, Сериал, Amazon, Карл Урбан, Пацаны, Анти-супергеройское кино.
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