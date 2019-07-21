Comic-Con 2019: HBO представил новый трейлер сериала "Хранители" (Видео)

Как пишет компания, сериал прыгает в объятия ностальгии по оригинальному комиксу, но одновременно с этим собирается стать чем-то уникальным. Сюжет крутится вокруг коварного масштабного заговора, а часы Судного дня снова начинают отсчет. Среди знакомых персонажей — Озимандия и Доктор Манхэттен. Дело Роршаха тоже нашло своё продолжение. Главный сценарист и продюсер сериала — Дэймон Линделоф (Damon Lindelof; «Остаться в живых»). В актёрском составе — Джереми Айронс (Jeremy Irons), Реджина Кинг (Regina King), Дон Джонсон (Don Johnson), Тим Блейк Нельсон (Tim Blake Nelson) и другие. За саундтрек отвечают участники группы Nine Inch Nails. "Хранители" от HBO стартуют в октябре 2019-го.