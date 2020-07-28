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И снова помешала пандемия: "Аватар 2" не увидит мир и в 2021 году

И снова помешала пандемия: "Аватар 2" не увидит мир и в 2021 году
Обновлено 04:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Кинокомпания Walt Disney отложила релиз фантастического фильма "Аватар 2" аж на целый год. Как отмечается в официальном пресс-релизе компании, новая дата выхода назначена на 16 декабря 2022 года.

Перенос релиза фильма также затронул и выход в прокат остальных фильмов франшизы: 

  • "Аватар 3" теперь увидит мир 20 декабря 2024 года;
  • "Аватар 4" - 18 декабря 2026;
  • "Аватар 5" - 22 декабря 2028 года.

Свое разочарование выразил и режиссер фильмов Джеймс Кэмерон.

"Нет никого, кто более разочарован этой задержкой, чем я. Многие из вас не знают, но пандемия мешает восстановить большую часть работ по проведению съемок виртуальных сцен в павильонах Лос-Анджелеса. Эти работы так же важны для проектов, как и живые съемки", - написал Кэмерон в своем Instagram.

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Как сообщалось ранее, 2 июня Джеймс Кэмерон и Джон Ландау вернулись в Новую Зеландию для съёмок сиквелов "Аватара".

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Все по теме:

Фильмы, Аватар, Джеймс Кэмерон, Walt Disney.

Автор:

Телеграф
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