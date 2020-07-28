И снова помешала пандемия: "Аватар 2" не увидит мир и в 2021 году

Перенос релиза фильма также затронул и выход в прокат остальных фильмов франшизы:
Свое разочарование выразил и режиссер фильмов Джеймс Кэмерон.
"Нет никого, кто более разочарован этой задержкой, чем я. Многие из вас не знают, но пандемия мешает восстановить большую часть работ по проведению съемок виртуальных сцен в павильонах Лос-Анджелеса. Эти работы так же важны для проектов, как и живые съемки", - написал Кэмерон в своем Instagram.
Как сообщалось ранее, 2 июня Джеймс Кэмерон и Джон Ландау вернулись в Новую Зеландию для съёмок сиквелов "Аватара".