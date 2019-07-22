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"Мстители: Финал" самый кассовый фильм в истории
"Мстители: Финал" самый кассовый фильм в истории

"Мстители: Финал" самый кассовый фильм в истории

"Мстители: Финал" самый кассовый фильм в истории
03:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости культуры: "Мстители: Финал" побил исторический рекорд по кассовым сборам.

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда.

Об этом рассказал продюсер Кевин Файги на фестивале Comic-Con в американском Сан-Диего, пишет The Guardian.

Предыдущим лидером был "Аватар" Джеймса Кэмерона, вышедший на экраны в 2009 году. Последней части "Мстителей" понадобилось около четырех месяцев проката, чтобы побить "Аватар", собравший $2,79 миллиарда.

Кроме того, "Мстителям: Финал" принадлежит рекорд по сборам в первую неделю проката: $1,22 миллиарда.

По словам Файги, "Аватар" по-прежнему самый финансово успешный фильм, если сделать поправку на десятилетнюю инфляцию.

Известен гонорар Роберта Дауни-младшего за съемки в фильме "Мстители: Финал"

"Мстители: Финал" завершили многолетнюю серию полнометражных фильмов о супергероях комиксов студии Marvel. Первый фильм эпопеи, "Железный человек", вышел в 2008 году. Вся серия насчитывает 22 фильма.

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Мстители, Кино, Фильм, Кинотеатр, Сборы.
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