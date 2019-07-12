Известен гонорар Роберта Дауни-младшего за съемки в фильме "Мстители: Финал"

Новости культуры: Экранный Железный человек - единственный, кто получает проценты от прибыли фильмов Marvel.

Роберт Дауни-младший заработал 50 млн долларов благодаря успеху первых "Мстителей", а теперь стало известно, сколько актер получит за счет кассовых сборов "Финалу".

"Мстители: Финал" все еще ведут борьбу с "Аватаром" за звание самого кассового фильма всех времен. Однако даже если у кинокомикса не получится одолеть творение Джеймса Кэмерона, один человек в любом случае останется в выигрыше, и это Роберт Дауни-младший. По данным издания Forbes, актер получит 75 млн долларов за финальное воплощение Тони Старка. Кроме того, что студия заплатила Роберту 20 млн долларов аванса (что больше, чем у всего остального каста), большую часть дохода ему принесут 8% от чистой прибыли четвертых "Мстителей". Напомним, сейчас кассовые сборы "Финала" достигли 2,7 млрд долларов, а его чистая прибыль составила 700 млн долларов.

Коллеги Дауни-младшего - Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон и Крис Хемсворт - заработали по 15 млн долларов за фильм. "Такие знаменитости, как Роберт и Скарлетт, имеют определенные рычаги, позволяющие им требовать огромных компенсационных пакетов от студии, которая потратила сотни миллионов долларов на создание серии “Мстителей”. В итоге студия заработала 37 долларов за каждый затраченный на гонорар Дауни", - разъяснил адвокат Дэвид Чидекель.