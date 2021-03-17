Джаред Лето изменился до неузнаваемости ради съемок в фильме "Дом Гуччи": первые фото

49-летний американский рок-музыкант, актер и вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето ради роли в фильме готов кардинально меняться. И об этом свидетельствуют его преображения для фильма "Далласский клуб покупателей" и "Отряде самоубийц".

Теперь Джаред получил роль в криминальной драме Ридли Скотта "Дом Гуччи" об истории убийства известного дизайнера Маурицио Гуччи.

На съемках фильма папараццы поймали Джареда Лето в "стариковском" виде. На его голове сверкала лысина, а на лице был достаточно убедительный грим пожилого мужчины.

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Фильм "Дом Гуччи" расскажет об убийстве одного из самых известных дизайнеров Маурицио Гуччи, смерть которого заказала его бывшая жена Патриция Реджани. Таким образом женщина отомстила за измену семье.

Помимо Джареда, в фильме сыграют Адам Драйвер, Леди Гага, Камиль Коттен, Джереми Айронс и Аль Пачино.

Ранее, "Телеграф" писал, что Джаред Лето опубликовал свое школьное фото и рассказал, что всегда был фаном канадской рок-группы Rush.