Ностальгия: Джаред Лето показал, как выглядел в школе (Фото)

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал свое школьное фото.

48-летний артист решил показать, как выглядел в школьные годы в честь 1 сентября.

На ностальгическом снимке Лето позирует в черно-белом джемпере, улыбаясь.

В подписи актер поздравил фолловеров с возвращением в школу, а также рассказал, что всегда был фаном канадской рок-группы Rush и даже носил их футболки.

"Удачи всем, кто возвращается в школу. Я помню все это так, будто это было вчера… Может, пора снова вернуться к стрижке маллет??? Покажите мне ваши школьные фото. Пс. На мне была кофта Rush. Одна из моих любимых групп", — написал он.