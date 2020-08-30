Смелое решение: дочь Джуда Лоу выбрала горячий наряд (Фото)

У британских актеров Сэди Фрост и Джуда Лоу растет невероятно привлекательная дочь Айрис. Она не стесняется демонстрировать миру свою красоту и невероятную фигуру.
На днях она посетила мероприятие бренда LuisaViaRoma, о чем поведала в своем Instagram-аккаунте.
Для вечеринки, которая прошла на острове Капри, Айрис выбрала прозрачное мини-платье, поверх которого надела сетку от Off-White. Свой откровенный образ она дополнила красными туфлями от Christian Louboutin.
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Айрис — младший ребенок Джуда Лоу и Сэди Фрост, которые прожили в браке шесть лет и развелись в 2003 году. У нее есть сводный брат по линии матери Финли, родные старшие братья Руди и Рафферти. В 2015 девушка снялась в лукбуке Miu Miu, а в 2017 стала лицом рекламных кампаний Burberry.
Напомним также, что Айрис в этом году стала лицом бренда Fendi.