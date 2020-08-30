Смелое решение: дочь Джуда Лоу выбрала горячий наряд (Фото)

Айрис Лоу вышла в свет в откровенном образе. Компанию девушке составил ее бойфренд — 21-летний певец и манекенщик Джайрелл Робертс.

У британских актеров Сэди Фрост и Джуда Лоу растет невероятно привлекательная дочь Айрис. Она не стесняется демонстрировать миру свою красоту и невероятную фигуру.

На днях она посетила мероприятие бренда LuisaViaRoma, о чем поведала в своем Instagram-аккаунте.

Для вечеринки, которая прошла на острове Капри, Айрис выбрала прозрачное мини-платье, поверх которого надела сетку от Off-White. Свой откровенный образ она дополнила красными туфлями от Christian Louboutin.

Переглянути цей допис в Instagram iz hot Допис, поширений Iris Law (@lirisaw) 29 Сер 2020 р. о 6:12 PDT

Айрис — младший ребенок Джуда Лоу и Сэди Фрост, которые прожили в браке шесть лет и развелись в 2003 году. У нее есть сводный брат по линии матери Финли, родные старшие братья Руди и Рафферти. В 2015 девушка снялась в лукбуке Miu Miu, а в 2017 стала лицом рекламных кампаний Burberry.

Напомним также, что Айрис в этом году стала лицом бренда Fendi.