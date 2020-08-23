Скачать
Воскресенье, 23.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Делаем все, чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму (Видео)
Зеленский: Делаем все, чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму (Видео)
В Украине слегка снизился суточный прирост COVID-19
В Украине слегка снизился суточный прирост COVID-19
Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
День флага Украины 2020: красивые поздравления в стихах, открытки
День флага Украины 2020: красивые поздравления в стихах, открытки

"Гуччи" Ридли Скотта: заявлен звездный актерский состав с Леди Гагой, Аль Пачино и Де Ниро

"Гуччи" Ридли Скотта: заявлен звездный актерский состав с Леди Гагой, Аль Пачино и Де Ниро
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф
Адам Драйвер, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джаред Лето могут присоединиться к предстоящему фильму Ридли Скотта "Гуччи", в котором уже официально сыграет американская исполнительница Леди Гага.

Знаменитый режиссер, подаривший миру "Чужого", "Бегущего по лезвию", "Гладиатора" и другие культовые ленты, снимет фильм о Доме Gucci. Новый проект Скотта будет снят по мотивам книги "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".

Речь в фильме пойдет об убийстве бизнесмена Маурицио Гуччи в 1995 году. По версии следствия, организовала преступление бывшая супруга Маурицио Патриция Реджани. Ее признали виновной и отправили в тюрьму на 29 лет, выпустив раньше срока в 2016 году. На роль Патриции Реггани уже утвердили певицу Леди Гагу.

Теперь стало известно, что голливудские актеры Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, Джаред Лето и Джек Хьюстон ведут переговоры касательно съемок в новом фильме Скотта.

Лжец, лжец и еще раз лжец: Джейк Джилленхол сыграет автора бестселлера "Женщина в окне"

Напомним, что для Гаги это будет вторая крупная роль после фильма "Звезда родилась", где она сыграла вместе с Брэдли Купером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леди Гага, Ридли Скотт, Аль Пачино, Джаред Лето, Роберт Де Ниро, Гуччи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
02 Деоккупация Крыма: Украина хочет получить статус наблюдателя в Тюркском союзе
03 Протестующие в Минске проводят массовую акцию (Видео)
04 Поздравил украинцев с Днем Независимости: Эрдоган поговорил с Зеленским
05 Отец Лопеса призвал Ломаченко отдать олимпийские медали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара vs грозы: прогноз погоды на День флага
Жара vs грозы: прогноз погоды на День флага
Минздрав озвучил список антирекордсменов по COVID-19
Минздрав озвучил список антирекордсменов по COVID-19
Сегодня - День Государственного флага Украины
Сегодня - День Государственного флага Украины
23 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
23 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь