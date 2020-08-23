"Гуччи" Ридли Скотта: заявлен звездный актерский состав с Леди Гагой, Аль Пачино и Де Ниро

Адам Драйвер, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джаред Лето могут присоединиться к предстоящему фильму Ридли Скотта "Гуччи", в котором уже официально сыграет американская исполнительница Леди Гага.

Знаменитый режиссер, подаривший миру "Чужого", "Бегущего по лезвию", "Гладиатора" и другие культовые ленты, снимет фильм о Доме Gucci. Новый проект Скотта будет снят по мотивам книги "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".

Речь в фильме пойдет об убийстве бизнесмена Маурицио Гуччи в 1995 году. По версии следствия, организовала преступление бывшая супруга Маурицио Патриция Реджани. Ее признали виновной и отправили в тюрьму на 29 лет, выпустив раньше срока в 2016 году. На роль Патриции Реггани уже утвердили певицу Леди Гагу.

Теперь стало известно, что голливудские актеры Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, Джаред Лето и Джек Хьюстон ведут переговоры касательно съемок в новом фильме Скотта.

Напомним, что для Гаги это будет вторая крупная роль после фильма "Звезда родилась", где она сыграла вместе с Брэдли Купером.