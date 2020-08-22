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Лжец, лжец и еще раз лжец: Джейк Джилленхол сыграет автора бестселлера "Женщина в окне"

Лжец, лжец и еще раз лжец: Джейк Джилленхол сыграет автора бестселлера "Женщина в окне"
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф
Джейк Джилленхол сыграет в сериале про разоблачение писателя-обманщика. Речь идет о А. Дж. Финне (Дэниэле Мэллори) - авторе популярного романа "Женщина в окне".

Вышедший в 2018 году роман писателя А. Дж. Финна "Женщина в окне" рассказывает об алкоголичке, страдающей агорафобией, которая однажды видит в окно, как сосед убивает свою жену. Роман стал бестселлером и сделал автора миллионером.

Режиссер Яница Браво будет экранизировать не роман, а статью из журнала The New Yorker. В ней рассказывается о писателе книги, которого на самом деле зовут Дэн Мэллори.

В своей жизни автор совершил много отвратительных поступков, например, Мэллори рассказывал всем окружающим, что его мать умерла от рака, а сам он тоже болен неоперабельной формой.

Дэн Меллори

Писатель Дэн Меллори

Позже американский журналист Паркер вывел его на чистую воду, выяснив, что мать мужчины жива, а сам он не страдает от тяжелого болезния. На самом деле он постоянно врал потому, что хотел привлечь внимание к своей особе и скрыть свою борьбу с биполярным расстройством.

Отмечается, что Джейк Джилленхол не только сыграет главную роль в сериале, но и спродюсирует проект.

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Напомним, что роман "Женщина в окне" был экранизирован в 2020 году. В триллере сыграли Эми Адамс, Гэри Олдмен и Джулианна Мур. Режиссером стал Джо Райт.

Как сообщалось ранее, Джейк Джилленхол стал продюсером психологического фильма "Дьявол навсегда", первый трейлер которого недавно появился в сети.

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Джейк Джилленхол, Женщина в окне, Дэн Мэллори, А. Дж. Финн.

Автор:

Телеграф
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