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Скандал в команде Тины Кароль, слезы Дорофеевой и объединение участников в дуэт: кто прошел в вокальные нокауты "Голосу країни" (видео)

Скандал в команде Тины Кароль, слезы Дорофеевой и объединение участников в дуэт: кто прошел в вокальные нокауты "Голосу країни" (видео)
00:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 21 марта состоялся финальный эпизод вокальных боев 11 сезона шоу "Голос країни" - вторые вокальные бои. Звездные тренеры - Тина Кароль, Монатик, Нади Дорофеева и Олег Винник определились с участниками, которые проходят в вокальные нокауты.

Первые участники, которые уже прошли вокальные бои уже во всю готовятся к нокаутам, а вот вторая часть участников и "украденные" продолжают переживать, пройдут ли они в следующий этап "Голоса країни". 

Вторые бои начала команда Тины Кароль. На сцене появились бывший соперник Alekseevа Денис Потреваев и Евгения Фролова. Они исполнили лирический хит Басты и Zivert под названием "Не болей", что невероятно растрогало судей. Однако продолжить путь в проекте Тина предложила Денису. Увы, но Женю никто не "украл".

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Продолжила бои команда Олега Винника. Образцовая мама Ирина Шабан вышла против настоящего рокера Андрея Кудинова. Пара исполнила хит "Shallow" американской певицы Lady Gaga. Дальше с Олегом идет Андрей, а Ирина отправилась домой. 

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Первой парой во второй части боев от Монатика стали детский психолог Владимир Хоменко и девушка с трогательным голосом Евгения Семьохина. Пара поразила зал исполнением трека Kanye West - "Closed On Sunday". Дмитрий решил поддержать Вову, а Женю украла в свою команду Надя Дорофеева. 

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Далее на сцену "Голоса" вышел мужской дуэт, который не оставил никого безразличным - Сергей Лазановський и Никита Леонтьев. Парни исполнили хит Христини Соловий "Тримай" и заворожили женскую половину. Для Нади этот выбор был одним из самых сложных, однако с собой в нокауты она забрала Сергея, а Никита - отправился домой.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Следующая пара от Олега Винника - бывшей моряк Владимир Каверин и актер Виталий Борисюк. Мужчины спели хит своего тренера "Вовчиця". Олег Винник решил, что участие в проекте важнее для Виталия, поэтому и взял его с собой дальше. Владимир отправился домой.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

На сцену вышел самый горячий участник сезона Никита Ломакин. Ему в пару Тина противопоставила композитора детских песен Сауле Жумабекову. Пара исполнила мировой хит артиста The Weeknd "Earned It". Тина решила пойти в нокауты с Никитой, а Сауле предложила совместно поработать над детскими песнями. 

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Продолжила батлы уличная певица Анна Гадомич и солист группы "Mountain Breeze" Александр Беляк из команды Монатика. Ребята исполнили трек "Torn" Natalie Imbruglia,и заворожили весь зал своим пением. Судьи отметили, что тембры Ани и Саши очень похожи, поэтому Дима предложил артистам объединится в дуэт, на что они с удовольствием пошли. 

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Команда Нади Дорофеевой следующей вышла на сцену. Певица с псевдонимом GARNA Алена Левашева и фанат "Голосу країни" из Казахстана Александр Лим сразились в исполнении песни Тины Кароль “Закрили твої очі”. Надя решила пойти дальше вместе с Аленой, а Сашу украл Олег Винник. 

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Дальше на сцену соревноваться вышли участники Олега Винника. В батле главного вокального шоу страны сошлись рокеры Богдан Муха и Константин Никулин. Парни исполнили песню "Send me an angel" группы Scorpions. Олег посчитал, что сильнее был Богдан, поэтому именно его взял с собой в следующий этап. Костя - поехал домой.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Тина Кароль решила устроить на проекте настоящую битву поколений и отправила в паре маму двух сыновей Викторию Гнатюк и 16-летнюю школьницу Mary Soddy. Девушки исполнили украинскую народную песню "Горіла сосна" и были раскритикованы своим тренером. Тина сказала, что Вика и Мэри плохо подготовились, и ей стыдно перед сильными участниками из своей команды, которые не прошли. Однако второй шанс она дала Виктории. Мэри пожелали хорошо подготовиться и прийти на 12 сезон. 

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Вокальные бои продолжили вокалисты из команды Монатика Андрей Смерека и Алиса Стрига. Ребята исполнили песню группы Время и Стекло "Дым". Поддержать ребят пришел и экс-участник группы Алексей Завгородний/Позитив. Дима взял с собой в нокауты Андрея, а Алиса покинула проект.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Следующими на сцене участники команды Нади Дорофеевой - Ирина Ебралидзе и Лаура Марти. Девушки исполнили песню "In The Shadows" группы The Rasmus в "перемешке" с хитом Отпетых мошенников "Люби меня люби". Для Иры и Лауры это испытание было очень сложным, ведь они только-только перенесли коронавирус. Надежда приняла решение даль шанс Ирине, а Лауру "украл" Олег Винник. 

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

На сцене последние участники из команды Олега Винника - бэк-вокалист Сергей Коваленко и повар Андрей Диденко. Рокеры исполнили хит группы "Океан Ельзи" "Майже весна". Олег решил, что сильнее был Андрей, которого он и взял с собой в нокауты. 

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

 

За последнее место в команде Тины Кароль вышли бороться известная певица Надежда Мейхер и звезда из Ровно Юлия Тимочко. Для девушек Тина выбрала песню примадонны Аллы Борисовны Пугачевой "Две звезды". Тине не пришлось делать свой выбор, ведь Надя отказалась идти дальше в проект и дала возможность Юлии открыть себя.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Последний раз в этом этапе будет делать выбор Надя Дорофеева. На сцену вышли последние участники из ее команды - бывший пограничник Петр Чернышенко и преподаватель вокала Влад Хохлан. Парни исполнили хит легендарного Кузьмы Скрябина "Спи собі сама", не оставив никого равнодушным к их исполнению. Дальше в проект прошел - Петр. Влада увы не "украли".

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Последними участниками, которые выступили в вокальных боях, стали воспитанники команды Димы Монатика. Экс-участник группы "Сальто Назад" Саша Таб и его тезка, уличная певица Саша Ганопольская исполнили трек "Туда" певца Михей. Дима решил, что дальше в проект идет - Саша Таб, а Сашу Ганопольскую, увы, никто не забрал к себе.

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

По итогам вокальных боев "украденными" участниками команд стали - Катя Гладий у Тины Кароль, Лаура Марти у Олега Винника, Евгения Семехина у Нади Дорофеевой и Виктория Брехар у Монатика.

Через неделю состоятся первые в 11 сезоне вокальные нокауты. Следующий выпуск пройдет в воскресенье, 28 марта, на телеканале "1+1". Не пропустите!

Ранее "Телеграф" сообщал, что как прошли первые вокальные бои 11 сезона "Голос країни". Также, ранее мы писали, кто вошел в команды собрали звездных тренеров перед боями - Тина КарольДима МонатикОлег Винник и Надя Дорофеева

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 358

Все по теме:

Музыка, Тина Кароль, Шоу, Надя Дорофеева, Голос страны, Голос країни, Монатик, Олег Винник.
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