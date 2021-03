Скандал в команде Тины Кароль, слезы Дорофеевой и объединение участников в дуэт: кто прошел в вокальные нокауты "Голосу країни" (видео)

В воскресенье, 21 марта состоялся финальный эпизод вокальных боев 11 сезона шоу "Голос країни" - вторые вокальные бои. Звездные тренеры - Тина Кароль, Монатик, Нади Дорофеева и Олег Винник определились с участниками, которые проходят в вокальные нокауты.

Первые участники, которые уже прошли вокальные бои уже во всю готовятся к нокаутам, а вот вторая часть участников и "украденные" продолжают переживать, пройдут ли они в следующий этап "Голоса країни".

Вторые бои начала команда Тины Кароль. На сцене появились бывший соперник Alekseevа Денис Потреваев и Евгения Фролова. Они исполнили лирический хит Басты и Zivert под названием "Не болей", что невероятно растрогало судей. Однако продолжить путь в проекте Тина предложила Денису. Увы, но Женю никто не "украл".

Продолжила бои команда Олега Винника. Образцовая мама Ирина Шабан вышла против настоящего рокера Андрея Кудинова. Пара исполнила хит "Shallow" американской певицы Lady Gaga. Дальше с Олегом идет Андрей, а Ирина отправилась домой.

Первой парой во второй части боев от Монатика стали детский психолог Владимир Хоменко и девушка с трогательным голосом Евгения Семьохина. Пара поразила зал исполнением трека Kanye West - "Closed On Sunday". Дмитрий решил поддержать Вову, а Женю украла в свою команду Надя Дорофеева.

Далее на сцену "Голоса" вышел мужской дуэт, который не оставил никого безразличным - Сергей Лазановський и Никита Леонтьев. Парни исполнили хит Христини Соловий "Тримай" и заворожили женскую половину. Для Нади этот выбор был одним из самых сложных, однако с собой в нокауты она забрала Сергея, а Никита - отправился домой.

Следующая пара от Олега Винника - бывшей моряк Владимир Каверин и актер Виталий Борисюк. Мужчины спели хит своего тренера "Вовчиця". Олег Винник решил, что участие в проекте важнее для Виталия, поэтому и взял его с собой дальше. Владимир отправился домой.

На сцену вышел самый горячий участник сезона Никита Ломакин. Ему в пару Тина противопоставила композитора детских песен Сауле Жумабекову. Пара исполнила мировой хит артиста The Weeknd "Earned It". Тина решила пойти в нокауты с Никитой, а Сауле предложила совместно поработать над детскими песнями.

Продолжила батлы уличная певица Анна Гадомич и солист группы "Mountain Breeze" Александр Беляк из команды Монатика. Ребята исполнили трек "Torn" Natalie Imbruglia,и заворожили весь зал своим пением. Судьи отметили, что тембры Ани и Саши очень похожи, поэтому Дима предложил артистам объединится в дуэт, на что они с удовольствием пошли.

Команда Нади Дорофеевой следующей вышла на сцену. Певица с псевдонимом GARNA Алена Левашева и фанат "Голосу країни" из Казахстана Александр Лим сразились в исполнении песни Тины Кароль “Закрили твої очі”. Надя решила пойти дальше вместе с Аленой, а Сашу украл Олег Винник.

Дальше на сцену соревноваться вышли участники Олега Винника. В батле главного вокального шоу страны сошлись рокеры Богдан Муха и Константин Никулин. Парни исполнили песню "Send me an angel" группы Scorpions. Олег посчитал, что сильнее был Богдан, поэтому именно его взял с собой в следующий этап. Костя - поехал домой.

Тина Кароль решила устроить на проекте настоящую битву поколений и отправила в паре маму двух сыновей Викторию Гнатюк и 16-летнюю школьницу Mary Soddy. Девушки исполнили украинскую народную песню "Горіла сосна" и были раскритикованы своим тренером. Тина сказала, что Вика и Мэри плохо подготовились, и ей стыдно перед сильными участниками из своей команды, которые не прошли. Однако второй шанс она дала Виктории. Мэри пожелали хорошо подготовиться и прийти на 12 сезон.

Вокальные бои продолжили вокалисты из команды Монатика Андрей Смерека и Алиса Стрига. Ребята исполнили песню группы Время и Стекло "Дым". Поддержать ребят пришел и экс-участник группы Алексей Завгородний/Позитив. Дима взял с собой в нокауты Андрея, а Алиса покинула проект.

Следующими на сцене участники команды Нади Дорофеевой - Ирина Ебралидзе и Лаура Марти. Девушки исполнили песню "In The Shadows" группы The Rasmus в "перемешке" с хитом Отпетых мошенников "Люби меня люби". Для Иры и Лауры это испытание было очень сложным, ведь они только-только перенесли коронавирус. Надежда приняла решение даль шанс Ирине, а Лауру "украл" Олег Винник.

На сцене последние участники из команды Олега Винника - бэк-вокалист Сергей Коваленко и повар Андрей Диденко. Рокеры исполнили хит группы "Океан Ельзи" "Майже весна". Олег решил, что сильнее был Андрей, которого он и взял с собой в нокауты.

За последнее место в команде Тины Кароль вышли бороться известная певица Надежда Мейхер и звезда из Ровно Юлия Тимочко. Для девушек Тина выбрала песню примадонны Аллы Борисовны Пугачевой "Две звезды". Тине не пришлось делать свой выбор, ведь Надя отказалась идти дальше в проект и дала возможность Юлии открыть себя.

Последний раз в этом этапе будет делать выбор Надя Дорофеева. На сцену вышли последние участники из ее команды - бывший пограничник Петр Чернышенко и преподаватель вокала Влад Хохлан. Парни исполнили хит легендарного Кузьмы Скрябина "Спи собі сама", не оставив никого равнодушным к их исполнению. Дальше в проект прошел - Петр. Влада увы не "украли".

Последними участниками, которые выступили в вокальных боях, стали воспитанники команды Димы Монатика. Экс-участник группы "Сальто Назад" Саша Таб и его тезка, уличная певица Саша Ганопольская исполнили трек "Туда" певца Михей. Дима решил, что дальше в проект идет - Саша Таб, а Сашу Ганопольскую, увы, никто не забрал к себе.

По итогам вокальных боев "украденными" участниками команд стали - Катя Гладий у Тины Кароль, Лаура Марти у Олега Винника, Евгения Семехина у Нади Дорофеевой и Виктория Брехар у Монатика.

Через неделю состоятся первые в 11 сезоне вокальные нокауты. Следующий выпуск пройдет в воскресенье, 28 марта, на телеканале "1+1". Не пропустите!

