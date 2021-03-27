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Сергей и Снежана Бабкины уже 12 лет вместе: их трогательные фото

Сергей и Снежана Бабкины уже 12 лет вместе: их трогательные фото
Обновлено 21:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный украинский певец Сергей Бабкин и его муза и по совместительству супруга Снежана 27 марта отмечают уже 12 годовщину брака. На своих страницах в Инстаграме они обменялись трогательными поздравлениями, посвятив друг другу романтические признания в любви. 

"Бабкин – мой индеец! Увидел, сказал "ты моя" и взял меня в свой удивительный, мистический мир! Изменил все привычное, взял ответственность и создал новую идею, новые смыслы, новый бренд" - написала Снежана. 

 
 
 
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Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

"Для супружеской пары Бабкиных, с давних пор, уже где-то между прошлым и будущим, этот день символизирует обряд бракосочетания и приобретения заветных штампов в наших паспортах!" - ответил Сергей.

 
 
 
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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Сергей и Снежана познакомились в театре, в котором Бабкин уже играл, а Снежана приехала из Киева на пробы. Пара признается, что это не была любовь с первого взгляда, а чувства между ними появились уже позже. 

 
 
 
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Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

11 мая 2008 года Сергей и Снежаной скромно обвенчались в церкви в присутствии только двух свидетелей, а 27 марта 2009 года пара официально стали мужем и женой. В браке у них родилось двое деток - дочь Веселина и сын Елисей. Также у Сергея есть сын от первого брака Илья, и у Снежаны тоже - Артур.

 
 
 
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Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

 

 
 
 
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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что за день до годовщины, 26 марта, Сергей Бабкин презентовал свою новую песню под названием "Вона знає", которую посвятил супруге Снежане Бабкиной.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Певец, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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