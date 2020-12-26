Катя Осадчая поделилась редкими снимками с младшим сыном (фото)

Ведущая программы «Светская жизнь» Катя Осадчая поделилась со своими подписчиками милыми снимками со своим младшим сыном Иваном , и рассказала как проводит с ним свободное время.

Соответствующий пост телеведущая разместила на своей странице в Инстаграме.

"Сегодня особенно спешила домой, Иван предупредил, что мы строим вместе. Сам выбрал набор с полицейским участком и распределил, что собирает он, а что мама" - подписала снимки Осадчая.

На снимке 37-летняя звезда украинского телевидения вместе со своим сыном собирают конструктор возле новогодней елки. Ведущая позирует в платье с цветочным принтом от украинского бренда Dresstoimpress, а маленький Иван в белой футболке и голубых брючках.

Также, Катя поделилась воспоминаниями из своего детства, когда в 5 лет заказала на Новый год куклу в свой рост, и очень переживала, найдет ли Дедушка Мороз такую большую. И он таки нашел.

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