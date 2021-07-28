"Кто все эти люди": состав звездных участников шоу "Танці з зірками 2021" разочаровал поклонников

Новый сезон популярного танцевального шоу "Танці з зірками 2021" продолжает набирать обороты. Создатели проекта понемногу открывают все карты и уже известны первые пять участников шоу: певица Джамала, вокалист хип-хоп-группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот), фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, а также актриса "Женского квартала" Анастасия Орунджова.

А 28 июля стал известный шестой участник - юморист и капитан команды "Стояновка" в "Лиге Смеха" Иван Люленов. Об этом сообщается на странице шоу в Инстаграм.

Челлендж #танціззіркамиchallenge Люленов передал известному украинскому актеру Константину Войтенко.

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Стоит отметить, что не все зрители довольны подобным звездным составом нового танцевального сезона. Так, как многие из объявленных участников только "засияли" в украинском шоу-бизнесе, то о них никто ничего не знает.

Также, ранее стал известен и главный хореограф проекта - им стала известная танцовщица, победительница первого сезона "Танців з зірками" Алена Шоптенко.

Напомним, что в 2020 году победительницей шоу "Танці з зірками" стала певица Санта Димопулос. Однако артистка решила отдать победу своей сопернице, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной. Рокерша в свою очередь не приняла звание победительницы таким образом и решила продать кубок на аукционе, а деньги отдать на благотворительность.