"Ведь это друзья Зеленского": сеть кипит из-за решения СБУ по Киркорову

Министерство культуры Украины по просьбе СБУ исключило российского артиста Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Напомним, что 54-летний певец значился в "черном списке" еще вечером 24 июня.

Украинский журналист Петр Шуклинов на своей странице в Facebook сделал вывод, что "Офис президента поддерживает нарушения украинских законов и не считает нужным бороться за Крым. Ведь это друзья президента. А друзьям президента можно все. Сейчас у нас некому бороться за Крым и защищать законы. Еще три года".

Журналист и политический блогер Дмитрий Суворов написал: "Будет теперь Филя гастролировать в Украине. Кстати, в свое время это чучело сказало, что гордится включением в украинский черный список. Как по мне, из всей этой ватно-эстрадной тусовки право на гастроли можно дать только Кобзону. Остальные еще не заслужили".

"Включили? Выключите! Боже я сейчас описаюсь. А вы спрашиваете, почему Басте не запретили. А вот так, фигли туда-сюда йорзать и бумаги гонять", - написала блогер Елена Монова в своем посте.

Журналист Сергей Руденко предположил, что "Филя, наверное, дозвонился таки до Вовы, и Баканов дал задний ход для человека, который пел оды Путину за аннексию Крыма. Это все делает Зеленский, а стыдно мне. И прежде всего - перед Литвой, которая еще полгода назад объявила Киркорова персоной нон-грата именно за поддержку аннексии Крыма".

В комментариях так же шокированы сложившейся, непонятной ситуацией с российским артистом.

Напомним, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров был внесен в "черный список" по приказу Минкульта еще 22 июня.

Причиной внесения артиста в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины, стали заявления Киркорова о поддержке аннексии Крыма Россией, а также неоднократные пропагандистские концерты на полуострове.