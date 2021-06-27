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Киркоров исчез из "черного списка" Минкульта. Уже не угроза?

Киркоров исчез из "черного списка" Минкульта. Уже не угроза?
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Филиппа Киркорова

Российского эстрадного певца и актера Филиппа Киркорова, которого на днях внесли в так называемый "черный список" Минкульта, нет в перечне лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минкульта по состоянию на 27 июня 15.00 по Киеву.

При этом приказ главы Минкульта Александра Ткаченко от 22 июня о внесении артиста в упомянутый список также присутствует на сайте министерства.

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С помощью онлайн-архива Wayback Machine выясняется, что Киркоров был в списке еще вечером 24 под номером 66.

Ранее "Телеграф" сообщал, за что Киркорова признали угрозой нацбезопасности Украины, а также приводили реакцию самого короля российского шоу-бизнеса.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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СБУ, Филипп Киркоров, Минкульт.
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