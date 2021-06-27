Письмо отозвали: в Минкульте объяснили, почему исключили Филиппа Киркорова из "черного списка"

В СБУ передумали вносить российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, который не единожды давал пропагандистские концерты и поддерживал аннексию Крыма Россией, в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Отмечается, что Служба безопасности Украины отозвала предыдущее письмо с просьбой о включении Киркорова в "черный список".

В качестве причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкульту не отмечает.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный российский певец болгарского происхождения Филипп Киркоров был признан таким, кто несет угрозу национальной безопасности Украины.

Позже сам певец прокомментировал новость о внесении его в "черный список": "Я даже должен сказать таким чиновникам "спасибо", ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее".