СБУ объяснилась за исключение Киркорова из "черного списка"

Причиной исключения 54-летнего российского артиста Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, стало наличие судебных прецедентов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.

Говорится, что Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса.

Напомним, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров был внесен в "черный список" по приказу Министерства культуры Украины еще 22 июня. Вечером 24 июня Киркоров еще был в списке.

Причиной внесения артиста в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины, стали заявления Киркорова о поддержке аннексии Крымского полуострова Россией, а также неоднократные концерты в оккупированном Крыму.

Сам Киркоров сказал, что гордится тем, что признан угрозой нацбезопасности Украины.