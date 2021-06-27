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СБУ объяснилась за исключение Киркорова из "черного списка"

СБУ объяснилась за исключение Киркорова из "черного списка"
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram Филиппа Киркорова

Причиной исключения 54-летнего российского артиста Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, стало наличие судебных прецедентов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.

Говорится, что Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса.

Напомним, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров был внесен в "черный список" по приказу Министерства культуры Украины еще 22 июня. Вечером 24 июня Киркоров еще был в списке.

Причиной внесения артиста в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины, стали заявления Киркорова о поддержке аннексии Крымского полуострова Россией, а также неоднократные концерты в оккупированном Крыму.

Сам Киркоров сказал, что гордится тем, что признан угрозой нацбезопасности Украины.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,388

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СБУ, Филипп Киркоров, Минкульт.
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