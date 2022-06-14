Остапчук показал, как строится его дом под Киевом, несмотря на войну (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 203
Телеведущий достраивает дом, имея проблемы с материалами
Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что война не помешала ему с женой, нотариусом Кристиной Горняк, недавно заинтриговашей округлым животом, достраивать свое собственное гнездышко.
Пара приобрела дом осенью 2021 года, в коттеджном городке в селе Вишенки, Киевской области, — "Золоче Прованс". У себя в Инстаграме шоумен показал фанатам, как выглядит их дом сейчас.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Нашему дому – быть! Мы работаем в Украине, делаем бизнес в Украине, волонтерим для украинцев и уже знаем – будущее за мирной Украиной. Именно поэтому мы решили наш Дом достроить, а ремонт – доделать. Несмотря на проблемы и с материалами, с логистикой и всем остальным, мы решили, что наше уютное гнездышко будет. Ибо верим в Украину и ВСУ! Все будет Украина", — написал Остапчук в посте.
Ранее "Телеграф" сообщал, что свою квартиру в Москве продает российский блогер Юрий Дудь. Стоимость апартаментов составляет 25 млн рублей (больше 8 млн грн).