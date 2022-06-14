Остапчук показал, как строится его дом под Киевом, несмотря на войну (фото)

Телеведущий достраивает дом, имея проблемы с материалами

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что война не помешала ему с женой, нотариусом Кристиной Горняк, недавно заинтриговашей округлым животом, достраивать свое собственное гнездышко.

Пара приобрела дом осенью 2021 года, в коттеджном городке в селе Вишенки, Киевской области, — "Золоче Прованс". У себя в Инстаграме шоумен показал фанатам, как выглядит их дом сейчас.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Нашему дому – быть! Мы работаем в Украине, делаем бизнес в Украине, волонтерим для украинцев и уже знаем – будущее за мирной Украиной. Именно поэтому мы решили наш Дом достроить, а ремонт – доделать. Несмотря на проблемы и с материалами, с логистикой и всем остальным, мы решили, что наше уютное гнездышко будет. Ибо верим в Украину и ВСУ! Все будет Украина", — написал Остапчук в посте.

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