Фанаты "Холостяка" назвали вероятную причину расставания Богдан и Заливако

Пару обвинили в том, что их "контракт" с организаторами шоу закончился

Недавно поклонников популярного романтического проекта "Холостяк" повергла в шок новость о расставании участников 11 сезона — Анны Богдан и Михаила Заливако.

По словам девушки, их романтическая история с Михаилом закончилась, однако причину разрыва отношений Анна не назвала. В комментариях под постом Богдан о расставании с любимым в Инстаграме подписчики написали, что пара все это время играла на публику — якобы у Богдан и Заливако закончился контракт с организаторами проекта, поэтому их уже не держат никакие обязательства.

"Время контракта закончилось и все", "Только не говори, что это был просто сценарий для зрителей", "Мишина играла на публику, что любовь неземная, и эта такая же", — пишут пользователи в соцсети.

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Сама Анна никак пока не комментирует причину разрыва. В сторис девушка пишет, что ей самой сложно поверить, что их история с Михаилом закончилась. "В душе больно и грустно", — делится чувствами Богдан.

Заливако также молчит. На своей странице в Инстаграме мужчина выкладывал только посты о войне. Последнее фото с Анной Михаил публиковал еще до вторжения россии в Украину — 14 февраля на День влюбленных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главным героем 12-ого сезона романтического реалити "Холостяк" стал американский актер украинского происхождения Алекс Топольський. Премьера шоу была запланирована на март этого года, однако война с россией все изменила.