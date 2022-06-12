"Вы все с ума сошли?": победительница "Холостяка 11" шокировала сеть новым заявлением

Поклонники девушки не хотят верить в услышанное.

Избранница главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк 11" Михаила Заливако — бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна Богдан/Сторожук сообщила, что их романтическая история с Михаилом закончилась.

Об этом девушка написала на своей странице в Инстаграм в ответ на многочисленные вопросы от подписчиков "где Миша?". Анна решила больше не скрывать правду, и обо всем откровенно рассказала. Однако все же четкой причины она не назвала. Более того, судя с ее поста инициатором разрыва была именно она.

"К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я всегда буду помнить" — написала Анна и попросила не донимать ее расспросами.

Сам Михаил эту новость пока никак не прокомментировал.

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В комментариях подписчики Анны призывают пару помириться и не совершать поспешных решений. Среди комментирующих высказались и Григорий и Кристина Решетник. Конечно же не обошлось и без варианта о "контракте".

Ранее "Телеграф" писал, что главным героем 12 сезона романтического реалити "Холостяк" стал американский актер украинского происхождения — Алекс Топольський. Премьера шоу была намечена на март на 2022 года, однако российское вторжение сменило все планы.