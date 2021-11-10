Новым "Холостяком" стал успешный бизнесмен из Львова Алекс Топольський: что о нем известно (фото)

Телеканал СТБ рассекретил имя нового "Холостяка".

Пока зрители канала СТБ с интересом наблюдают, как украинская певица Злата Огневич ищет свою любовь на проекте "Холостячка", организаторы романтического реалити-шоу раскрыли главную интригу весны 2022 года и назвали имя нового "Холостяка".

Главным героем 12 сезона шоу стал американский актер украинского происхождения — Алекс Топольський, как и предполагалось ранее.

Кто такой Алекс Топольський

Александр Топольський — украинец, которому удалось построить успешный бизнес в Америке. Ему 32, он родился и вырос во Львове, но после выпуска из университета решил не оставаться в Украине и поехал покорят Америку.

За время, которое Алекс жил в США, ему пришлось долго идти к своей цели, но амбиции взяли верх, и мужчина добился всего, чего хотел. Топольський является основателем магазина, который продает "революционное" устройство для санитизирования, а также занимается продажей элитной недвижимости в Майами, где он и проживает. Помимо этого, Алекс занимается моделингом и снимается в кино.

Алекс активно ведет свою страницу в Инстаграм, где за ним следит 18,5 тыс. подписчиков, количество который наверняка увеличится по ходу проекта. В соцсетях Топольский показывает моменты из своей жизни: походы в спортзал, путешествия, кадры с различных фотосессий и просто будничные фото.

Очень любит собак, о чем говорят многочисленные фото и видео с животными. Хозяин очаровательного питбуля по имени Кингстон.

Алекс Топольский — успешный, богатый, но одинокий. Поэтому он решил вернуться на родину и именно здесь найти свою вторую половинку. На своей странице в соцсети Алекс отметил, что участие в "Холостяке" — это новый этап в его жизни, на что его подписчики нажелали ему удачи в комментариях.

Реакция сети на нового "Холостяка"

Все, как всегда: поклонники романтического реалити-шоу сразу разделились на два лагеря. Одним все нравится, и холостяк красавчик, и они с нетерпением ждут сезон. А другие возмущены тем, что холостяк неизвестный, да еще и с Америки.

Отметим, что съемки 12 сезона "Холостяка" уже стартовали, как всегда, под руководством студии StarLight Production и Анны Калины с несменным ведущим — Григорием Решетником. Премьера состоится в марте 2022 года.

Напомним, что после первого выпуска реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич, проект покинули сразу 9 участников. А во втором выпуске Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютиным. В третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий. После этого второй сезон шоу покинули Богдан Коломейко и Васко Младенов, а также начальник патрульной полиции Александр Борзенко. На шестой неделе холостячка отправила домой Влада Ясько, Винченцо Дулепу и Романа Свечкоренко. Седьмая неделя стала последней для Романа Васильева, и в восьмом выпуске Огневич попрощалась с Олегом Плахотнюком.