"Холостячка-2": кто покинет шоу в четвертом выпуске

В новом выпуске на проект вернется один из фаворитов Златы Огневич.

Вечер пятницы на ближайшие пару неделю традиционно собирает у телеэкранов всех поклонников романтического реалити-шоу "Холостячка" и ее главной героини певицы Златы Огневич. 8 октября в 19:00 стартует четвертый выпуск проекта, в котором мужчины продолжать борьбу за сердце украинской красавицы.

Чем будет удивлять четвертый выпуск "Холостячки":

Если судить по анонсу, то страсти на проекте начинают накаляться и в ход идет ревность. Главная героиня предложит участникам показать свои таланты и посоревноваться на творческом поприще. Также Злата продемонстрирует и свои таланты, чтобы подбодрить и подзадорить мужчин.

Кто и чем будет удивлять холостячку, и кому, увы, не удастся этого сделать, смотрите сегодня вечером в 19:00 на телеканале СТБ.

Кто из мужчин остался после трех выпусков:

Спустя три эфира участников осталось всего 12 мужчин:

начальник патрульной службы г. Кременчуг Александр Борзенко ,

, предприниматель Дмитрий Шевченко ,

, бизнесмен Олег Плахотнюк ,

, психолог Роман Свечкоренко ,

, ресторатор Винченцо Дулепа ,

, бизнесмен Андрей Хветкевич ,

, теннисист Васко Младенов ,

, бизнесмен Максим Тарапата ,

, стоматолог Роман Васильев ,

, владелец диджитал-агентства Влад Ясько ,

, бизнесмен Богдан Коломейко,

предприниматель Андрей Задворный.

Кто уже покинул проект:

Во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютином.

И в третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий.

Напомним, что всего на проект за сердце Златы Огневич пришли бороться 25 участников, из которых после первого выпуска остались только 16. Первыми шоу покинули дизайнер Джей Алекберов, фотограф Роман Еременко, владелец спортивного клуба Вадим Панов, музыкант Сергей Асафатов, режиссер Юрий Рудый, маркетолог Андрей Миронюк, предприниматель Сергей Тарасов, трейдер Назар Малетич и танцор Макс Ежов, который признался, что пришел на проект ради пиара.