Участник "Холостячки" признался, что пришел в проект за пиаром

В шоу назревает первый скандал.

В пятницу, 17 сентября стартовала долгожданная премьера романтического реалити-шоу "Холостячка", в котором мужчины будут бороться за сердце украинской красавицы, певицы Златы Огневич.

Одним из неожиданных участников, стал серебряный призер "Танцев со звездами", 25-летний танцор Максим Ежов. Парень вел себя несколько дерзко, и сразу же не понравился другим участникам. Более того, после общения с Холостячкой, и сама Огневич посчитала Ежова не совсем искренним.

На своей странице в Инстаграм после премьерного выпуска, танцор запустил опросник по "Холотячке", и начал отвечать на интересующие вопросы от своих подписчиков. Естественно "прилетел" и вопрос за пиар. Ежов не отрицает, что в его решении идти на этот проект присутствовала и нотка "хочу раскрутить себя".

"Злата довольно симпатичная девушка, но здесь есть слова правды, так, что не буду отрицать" — ответил Ежов.

Напомним, что в 2021 году участие в проекте приняли 25 мужчин, однако по результатам общения на первой вечеринке, Злата Огневич сразу отсеяла тех, с которыми не видела своего будущего. Итого за сердце певицы будут бороться 16 участников. Кто первым покинул проект — читайте у нас в материале.