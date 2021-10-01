Уехал сразу после свидания: Злата Огневич отправила домой участника в начале недели

Певица решила попрощаться с одним из участников после разговора с ним на индивидуальном свидании.

Пятница, 1 октября, уже традиционно собрала у телеэкранов поклонников романтики и певицы Златы Огневич при просмотре реалити-шоу "Холостячка".

Первым участником, который отправился на индивидуальное свидание с украинской красавицей, стал каскадер Павел Богда. Мужчина решил устроить их встречу в стиле своей профессии и предложил певице попробовать себя в роли актрисы-каскадера.

Злата и Павел "дрались" и летали под потолком. После пара отправилась на романтический ужин.

Во время разговора, Злата Огневич поняла, что ее цели и цели Паши не совпадают, да и более того, Павел не готов пока строить серьезные отношения и отправила мужчину домой.

Напомним, что во время церемонии роз во втором выпуске, Злата Огневич не подарила розу сразу двум участникам — мастеру спорта с плаванья, тренеру Игорю Присяжнюку, и владельцу двух IT-компаний Евгению Селютину.