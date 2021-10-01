Укр

Уехал сразу после свидания: Злата Огневич отправила домой участника в начале недели

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
Злата Огневич и Павел Богда Новость обновлена 01 октября 2021, 19:53
Злата Огневич и Павел Богда

Певица решила попрощаться с одним из участников после разговора с ним на индивидуальном свидании.

Пятница, 1 октября, уже традиционно собрала у телеэкранов поклонников романтики и певицы Златы Огневич при просмотре реалити-шоу "Холостячка".

Первым участником, который отправился на индивидуальное свидание с украинской красавицей, стал каскадер Павел Богда. Мужчина решил устроить их встречу в стиле своей профессии и предложил певице попробовать себя в роли актрисы-каскадера.

Злата и Павел "дрались" и летали под потолком. После пара отправилась на романтический ужин.

Во время разговора, Злата Огневич поняла, что ее цели и цели Паши не совпадают, да и более того, Павел не готов пока строить серьезные отношения и отправила мужчину домой.

Напомним, что во время церемонии роз во втором выпуске, Злата Огневич не подарила розу сразу двум участникам — мастеру спорта с плаванья, тренеру Игорю Присяжнюку, и владельцу двух IT-компаний Евгению Селютину.

Теги:
#Злата Огневич #Холостячка #Холостячка 2021
Кадр из видео
Политика
Появилось видео с задержанным Саакашвили
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кадр из видео
Появилось видео с задержанным Саакашвили
Дата публикации
Категория
Вечер в отеле Rixos в Трускавце проходит в непринужденной обстановке
Виски, торты и смарт-ужин с журналистами: как проходит вечер "слуг народа" в Трускавце (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Стоимость ночи в отеле «Rixos-Prykarpattya» достигает почти 14 тысяч
Проживание "слуг" в Трускавце обошлось минимум в 1,5 миллиона
Дата публикации
Категория
Михеил Саакашвили
Беготня по крыше, депортация и оскорбления: чем запомнился Саакашвили, обещавший Украине "грузинские" реформы
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия
Арахамия озвучил вероятность досрочных парламентских выборов в Украине (видео)