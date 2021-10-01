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Поїхав відразу після побачення: Злата Огневич відправила додому учасника на початку тижня

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Злата Огневич і Павло Богда Новина оновлена 01 жовтня 2021, 19:53
Злата Огневич і Павло Богда

Співачка вирішила попрощатися з одним з учасників після розмови з ним на індивідуальному побаченні.

П’ятниця, 1 жовтня, вже традиційно зібрала біля телеекранів шанувальників романтики і співачки Злати Огневич при перегляді реаліті-шоу "Холостячка".

Першим учасником, який відправився на індивідуальне побачення з українською красунею, став каскадер Павло Богда. Чоловік вирішив влаштувати їх зустріч в стилі своєї професії і запропонував співачці спробувати себе в ролі актриси-каскадера.

Злата і Павло "билися" і літали під стелею. Після пара вирушила на романтичну вечерю.

Під час розмови, Злата Огневич зрозуміла, що її цілі і цілі Паші не збігаються, та й більш того, Павло не готовий поки будувати серйозні стосунки і відправила чоловіка додому.

Нагадаємо, що під час церемонії троянд у другому випуску, Злата Огневич не подарувала троянду відразу двом учасникам — майстру спорту з плавання, тренеру Ігорю Присяжнюку, і власнику двох IT-компаній Євгену Селютіної.

Теги:
#Злата Огневич #Холостячка #Холостячка 2 021
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