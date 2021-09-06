Злата Огнєвіч: "Холостячка" - новий етап мого життя. Тепер я знаю, чому в мене не виходили стосунки з колишніми

Співачка відверто поділилася враженнями від зйомок проєкту "Холостячка" й анонсувала вихід нових пісень

Українська співачка та ведуча, фіналістка "Євробачення-2013", а тепер головна "Холостячка" країни Злата Огнєвіч в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла про екстремальні зйомки кліпу, родину своєї мрії та роботу над новими синглами.

- Ви зняли кліп на пісню "Мій назавжди" у Туреччині. Розкажіть, як проходили зйомки?

- Режисером відеороботи став відомий кліпмейкер Герман Нєнов спільно з Finegold Production. Автором музики і слів виступив Андрій Ігнатченко. Кліп знімали неподалік Анталії. Зйомки тривали протягом трьох днів. Ми дуже довго готувалися, і потрібно було за три дні відзняти так багато локацій та образів, що вся знімальна група ці три дні власне і не спала. Після прибуття виявилося, що групі не вистачає одного плейбека (Playback — монітор, на якому знімальна група може бачити, що відбувається в кадрі. — Авт.). У Туреччині діяв суворий карантин, тому орендувати техніку виявилося проблемою. У підсумку потрібний плейбек знайшовся у команди, яка знімала новий проект для Netflix. Назву проєкту не розкрили, але плейбек позичили. Зйомки були в найкрасивіших місцях, але дуже екстремальні! Я три години знімалася в крижаній воді, лежала на даху розпеченого автомобіля в 40+ градусів, і бігала скелястим пляжем у весільній сукні. У відео є і підводні сцени, для зйомки яких камеру за 150 тисяч доларів занурювали в басейн. У кліпі, як і в житті, я закриваю гештальт, повʼязаний з колишніми невдалими стосунками. Зараз я відкрита новому і живу в повній гармонії з собою. Я починаю все з чистого аркуша, саме тому я співаю: "Мій назавжди, тільки я і тільки ти". У житті таким новим етапом для мене стала участь в головному романтичному шоу країни — "Холостячка".

- Нещодавно ви презентували дует із DJ SHNAPS. Як він виник?

- Ідея зробити колаборацію з DJ SHNAPS у нас виникла давно, але ми шукали належний музичний матеріал. І от коли він знайшовся, ми зробили демо і зрозуміли, що виходить дуже класна пісня, що вона має свій неповторний вайб і чіпляє. Хоча це перша наша спільна робота, я думаю, що не остання. Зараз ми працюємо над новим матеріалом і мені хотілось би зробити ще більше музики у такому напрямку, тим більше, що ми відчуваємо один одного і говоримо спільною музичною мовою. Для мене одне задоволення працювати з DJ SHNAPS – він дуже талановитий, надзвичайно перспективний і справжній. Він закоханий у свою справу і робить її від серця, а мені дуже імпонують такі особистості.

- Над чим йде робота наразі?

- Зараз я працюю над новими синглами, один з яких ви почуєте вже цієї осені. У вересні ми будемо знімати live відео, а режисером виступить Леля Захарчук, головний режисер найромантичнішого шоу "Холостячка". Ми приготували особливий образ, особливу емоцію і особливу пісню. Це моя авторська робота, прем’єру якої ви побачите вже цього місяця.

Злата Огнєвіч: "Незабаром очікуйте на прем'єру". Фото з архіву героїні

- Цього року гурт "Go_A" дуже круто представив Україну на "Євробаченні". Як вам їх виступ?

- Я пишаюся, що саме гурт "Go_A" представляв нашу країну на пісенному конкурсі "Євробачення", і скажу, що трек "Шум" мені подобається набагато більше, ніж попередній, який звучав на відбірковому концерті в Україні. Радію, що обставини склалися саме так, бо вони пішли на користь гурту "Go_A". І ще я тішуся, що такий конкурс, як "Євробачення", відкрив їх світові, відкрив також і українській спільноті, бо в нас дуже багато талановитих музикантів та гуртів, які роками намагаються про себе заявити, розповісти. Такий шанс з’явився у гурту "Go_A". Слухаю сама цю пісню, вона є в моєму особистому топ-чартові треків.

- Ви вже увійшли в історію цього популярного конкурсу, отримали бронзу. Не думали знову поїхати та спробувати свої сили заради першого місця?

- Щодо мене – то "Євробачення" назавжди залишить в моєму серці найтепліші, найщиріші спогади. Я щаслива, що колись була причетна до цієї історії і памʼять пронесу через час. Такий конкурс і такі події трапляються один раз на все життя. І я пишаюся нашим результатом і пишаюся своєю командою, яка пройшла зі мною цей шлях крок в крок! З сумом маю зазначити, що, як ви знаєте, Ігор Вовковинський, велетень, який був зі мною на конкурсі "Євробачення", пішов з життя. Мені було дуже скорбно, коли я дізналася про цю новину. Ще одна прекрасна казка, історія перетворилася вже на легенду. Ігор залишиться назавжди в моєму серці.

- Як змінилися смаки аудиторії цього конкурсу з того часу, коли ви брали участь?

- Смаки аудиторії завжди змінюються, і це стосується не лише "Євробачення", а загалом світової музики. Сама музика змінюється. Підростають нові покоління, які хочуть інших бітів і змістів. Тож музика конкурсу міняється разом із своєю аудиторією. Але мені подобається, що аудиторія "Євробачення" представлена різними віковими категоріями.

- Ви стали переможницею шоу "Маска". Писали, що отримали неймовірні емоції.

- Так, проєкт каналу "Україна" "Маска" — це неймовірне музичне шоу, справжнє занурення у казку та феєрична пригода! Потужна команда професіоналів, яка його створила, варта нагород! Якщо чесно, я відчувала, що буду фіналісткою, але вирішила до останнього боротися за перемогу. Тому кожен номер виконувала, як в останнє, неначе завтра вже нічого не станеться. Велика вдячність Лесі Патоці за неймовірний образ Сонця, який було створено для мене.

- Яких шоу, на ваш погляд, бракує українському телебаченню?

- Наразі сучасним каналам, на мій погляд, треба бути сміливішими в своїх проявах і своїх шоу та показувати всі сторони людського життя.

- В яких шоу ви мрієте взяти участь?

- Коли мене запитують, де би я хотіла зніматися, відповім так – я взяла участь у всіх шоу, яких хотіла (посміхається. – Авт.). Взагалі, не задумуюся над тим, щоб брати участь в шоу. Але так виходить в житті, що розважальні шоу самі знаходять мене, запрошують. І я вже потім вирішую – цікаво мені чи ні. Хотілося би взяти участь в шоу, яке пов’язано з музикою, творчістю та талановитою молоддю нашої країни.

"Раніше я говорила про те, що кар’єра для мене на першому місці, тепер я точно знаю – можна балансувати"

- Усі з нетерпінням очікують виходу реаліті "Холостячка". Можете, будь ласка, трошки відкрити завісу. Чи справдилися ваші очікування?

- Точно скажу, що жодної хвилини не пожалкувала, що взяла участь в цьому шоу. Для мене це не шоу, а справжнє життя. Ті емоції, які я отримала під час знайомств і побачень з чоловіками, я ніколи раніше не отримувала в житті. Я неймовірно вдячна продюсерам проєкту і всій творчій команді за такий шанс розпочати новий етап свого життя, пізнати себе якомога глибше, дізнатися про стосунки між чоловіком і жінкою. Головне, що я собі відповіла на питання, чому в мене не виходили стосунки з колишніми. Я тепер знаю відповіді на ці питання, але це трошки згодом. Не буду розповідати всього, а поступово ділитимуся.

- Які враження від першої вечірки?

- Під час першої вечірки – знайомства з чоловіками – відбувалися якісь неймовірні речі! Ніколи не думала, що за один вечір можу політати на гелікоптері, пірнути в океан за перлиною, побувати на концерті… До мене навіть приїхав справжній принц на білому коні! Я ніколи не могла уявити, що все це може статися в моєму житті за один вечір. І всі чоловіки взяли дуже високу планку. Можу сказати, що цей сезон "Холостячки" буде дуже цікавим, неймовірно яскравим, емоційним та надекстремальним. Уже з нетерпінням чекаю прем’єри. Головне питання, яке всіх цікавить: "Чи зустріла я чоловіка своєї мрії?" Ви про це дізнаєтеся в грудні. Поки що пропоную вам дивитися найромантичніше, найпрекрасніше шоу країни "Холостячка".

- Як склалися відносини з ведучим Григорієм Решетником?

- Я знаю Григорія вже дуже давно, понад 11 років. Ми познайомилися, коли він був моїм репетитором з української мови. Ми займалися правильною постановою вимови, наголосів, вивчали багато скоромовок, читали тексти і вірші. Саме Гриша мене вчив, як правильно, гарно і художньо розмовляти українською мовою. Тож у нас із ним теплі стосунки. Поважаю його як людину насамперед, а ще він є для мене зразком сім’янина. Таким має бути чоловік, відповідальний і люблячий тато. Завжди із задоволенням спостерігаю за його родиною та їхніми відносинами в сім’ї, їхня родина – рольова модель для мене.

- Якою ви уявляєте свою родину?

- Я завжди мріяла про партнера, з яким у мене буде порозуміння, любов, повага, дружба, партнерство і прекрасна щира любляча родина. Мрію про те, як ми будемо разом подорожувати, відкривати світ, виявляти для себе якісь нові заняття, навики. Намагаюся завжди розвиватись, і хотілось би це робити і зі своїм чоловіком також. Хочу, щоб у нас із чоловіком був спільний бізнес, бо я вважаю, це зближує родину і робить її сильнішою. Мрію жити в заміському будинку, і я навіть зараз складаю план такого будинку: я знаю, скільки буде поверхів, кімнат, який буде дизайн… Адже вірю, що наші думки можуть матеріалізуватися, то саме зараз працюю над проєктом свого майбутнього заміського будинку. Звичайно ж, мрію жити у ньому веселою великою дружньою родиною, обов’язково заведемо парочку лабрадорів (сміється. – Авт.).

Злата Огнєвіч: "Мрію жити в заміському будинку". Фото з архіву героїні

- Як, на вашу думку, мають розподілятися ролі чоловіка та жінки в родині?

- Щодо розподілення ролей у сім’ї – все разом! Мені близька європейська модель родини, де і тато, і мама заробляють разом, де тато однаково з мамою може годувати, пеленати та приглядати за дитиною, де і тато, і мама однаково багато приділяють часу для того, щоб разом виховувати дітей і разом йти по житті, де нема "жіночої" чи "чоловічої" роботи… Мені дуже хочеться, щоб мій майбутній чоловік був повністю залучений у виховання дитини і знав та відчував емоційний стан дитини. Я вірю, що такі відносини можливо побудувати. Я знаю, що відчуття балансу сприяє будівництву правильних відносин. І зараз я готова до балансу в сім’ї, готова розподіляти час і для роботи, і для творчості, і для кохання. Раніше я говорила про те, що кар’єра для мене на першому місці, тепер я точно знаю – можна балансувати. І мій обранець мені в цьому допоможе.

- Хто з жінок є для вас орієнтиром?

- Якщо говорити про жінок, то завжди надихали яскраві співачки, саме ті, про яких можна сказати: "Сильна особистість". На мене вплинули ретро-діви 70-80-х років своєю красою, глибиною і харизматичною подачею на сцені: Даліда, Тіна Тернер, Донна Саммер. З більш сучасних — Уїтні Хʼюстон, про життя якої можна написати книгу в жанрі драма. Завжди захоплює вміння підніматися і йти далі, одним словом — уміння жити, а не ховатися від емоцій, подій. З українських співачок дуже подобається незалежність Alyona Alyona і фантастичний талант Аліни Паш. Я радію, що зміни в суспільстві співзвучні українському слухачеві, зʼявляються нові унікальні артисти.

"Я дуже люблю Україну і хочу, щоб у мене була можливість реалізовуватись саме тут, де моє місце сили"

- Ваш зовнішній вигляд приголомшує! Які ваші головні секрети краси?

- Мені пощастило з генетикою, можу собі дозволити трохи більше в плані їжі та важкого графіку, ніж інші. І все це не впливатиме на зовнішність. Вже давно розпочинаю ранок зі склянки теплої води, вакуумного масажу і вже потім — збалансованого сніданку. Для мене є дуже важливим водний баланс і режим сну — не менше восьми годин. Періодично ходжу до косметолога і роблю апаратні процедури, серед яких улюблений – лазерний ліфтинг. А ще, раз на півроку, роблю серію пілінгів, які відновлюють та омолоджують шкіру. Звичайно, приділяю увагу якісній косметиці, зокрема Sepai, обличчям якої я стала в цьому році. Там є денний й нічний догляд за шкірою і це просто вау-ефект, який я відчула вже через півтора тижня на собі.

Злата Огнєвіч: "Мені пощастило з генетикою". Фото з архіву героїні

- Як ставитеся до пластичних операцій? Плануєте у майбутньому звертатися до спеціалістів?

- Коли прийде час, то не виключаю можливості скористатися новими розробками в сфері косметології та хірургії. В цьому сенсі я більше неофіл й обожнюю технології, які здатні покращити життя.

- Свого часу у вас був політичний досвід (депутатка Верховної Ради України VIII скликання від Радикальної партії у 2014-2015 рр. — Авт.). Не плануєте знову зайнятися політичною діяльністю?

- Політика мене не цікавить. Все, що я хотіла сказати — сказала з трибуни під час виходу з ВР, цей виступ є у вільному доступі на YouTube. Але у мене є надія, що нове покоління змінить країну на краще. Я дуже люблю Україну і хочу, щоб у мене була можливість реалізовуватись саме тут, де моє місце сили.

- Цього року Україна відсвяткувала ювілей з Дня проголошення незалежності. Ви не раз виконували гімн, представляли країну на різних урочистих заходах. Зараз країна, як вважаєте, рухається в правильному напрямку?

- Я вірю в людей, це — найважливіший ресурс держави і фундамент, на якому базується майбутнє. Я бачу зміни, які відбуваються останнім часом, і радію з цього. Нам потрібні люди, що надихають і ведуть за собою, саме такі особистості мають бути при владі. Коли ті, хто керують Україною, бачитимуть тут своє майбутнє і майбутнє своїх дітей — все буде гаразд в усіх сферах життя. У мене є пісня "За лісами-горами", і кожного разу на концерті я закликаю пам‘ятати про рідну домівку, куди б не заносило нас життя. Моя домівка — тут, в Україні, й найцікавіше тільки починається. Я вірю всім серцем!