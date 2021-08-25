"Мені довірили шедевр": Олег Винник під крики фанаток виступив на "Олімпійському" (відео)

Винник почав під гучні крики фанаток, що не вщухали вчасно всього виступу.

Вчора, 24 серпня, на НСК "Олімпійський" відбувся святковий концерт "Незалежність в Нашій ДНК. День незалежності країни". У супроводі симфонічного оркестру артисти виконали пісні, які стали музичною спадщиною минулих поколінь, а також хіти майбутнього. Яскравий перфоманс представив улюбленець мільйонів Олег Винник. Несподівано для всіх співак подарував глядачам знамениту композицію Юрія Рибчинського та Миколи Мозгового "Минає день".

Ексклюзивно для "Телеграфа" Олег Винник розповів про свої переживання з приводу даного виступу.

"На мій погляд, на національних святах повинні звучати саме такі легендарні хіти, як "Минає день". Але зізнатися, я не думав, що коли-небудь буду співати цю пісню — композиція передає глибоку вистраждану чоловіком любов — і я просто не бачив сенсу її переспівувати. Однак, коли організатори концерту запропонували виконати даний шлягер на 30-річчя Незалежності, зрозумів, що це той самий випадок і той самий час. Якщо тобі довіряють шедевр, потрібно з усією відповідальністю до нього підійти ", — говорить Олег Винник.

Відзначимо, що співати Винник почав під гучні крики фанаток, що не вщухали вчасно всього виступу.

Як повідомляв "Телеграф", 24 серпня на стадіоні "Олімпійський" в Києві пройшло грандіозне шоу до 30-річчя незалежності України. На сцену вийшли Софія Ротару, Олег Винник, Ірина Білик та багато інших.