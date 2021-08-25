"Мне доверили шедевр": Олег Винник под крики фанаток выступил на "Олимпийском" (видео)

Винник начал под громогласные крики фанаток, которые не стихали вовремя всего выступления.

Вчера, 24 августа, на НСК "Олимпийский" состоялся праздничный концерт "Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни". В сопровождении симфонического оркестра артисты исполнили песни, которые стали музыкальным наследием прошлых поколений, а также хиты будущего. Яркий перфоманс представил любимец миллионов Олег Винник. Неожиданно для всех певец подарил зрителям знаменитую композицию Юрия Рыбчинского и Николая Мозгового "Минає день".

Эксклюзивно для "Телеграфа" Олег Винник рассказал о своих переживаниях по поводу данного выступления.

"На мой взгляд, на национальных праздниках должны звучать именно такие легендарные хиты, как "Минає день". Но признаться, я не думал, что когда-нибудь буду петь эту песню — композиция передает глубокую выстраданную мужчиной любовь – и я просто не видел смысла ее перепевать. Однако, когда организаторы концерта предложили исполнить данный шлягер на 30-летие Независимости, понял, что это тот самый случай и то самое время. Если тебе доверяют шедевр, нужно со всей ответственностью к нему подойти", — говорит Олег Винник.

Отметим, что петь Винник начал под громогласные крики фанаток, которые не стихали вовремя всего выступления.

Как сообщал "Телеграф", 24 августа на стадионе "Олимпийский" в Киеве прошло грандиозное шоу к 30-летию независимости Украины. На сцену вышли София Ротару, Олег Винник, Ирина Билык и многие другие.