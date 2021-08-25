Укр

"Мне доверили шедевр": Олег Винник под крики фанаток выступил на "Олимпийском" (видео)

Автор
О. Броскова
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Автор
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"Мне доверили шедевр": Олег Винник под крики фанаток выступил на "Олимпийском" (видео) Новость обновлена 25 августа 2021, 12:14
Олег Винник

Винник начал под громогласные крики фанаток, которые не стихали вовремя всего выступления.

Вчера, 24 августа, на НСК "Олимпийский" состоялся праздничный концерт "Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни". В сопровождении симфонического оркестра артисты исполнили песни, которые стали музыкальным наследием прошлых поколений, а также хиты будущего. Яркий перфоманс представил любимец миллионов Олег Винник. Неожиданно для всех певец подарил зрителям знаменитую композицию Юрия Рыбчинского и Николая Мозгового "Минає день".

Эксклюзивно для "Телеграфа" Олег Винник рассказал о своих переживаниях по поводу данного выступления.

"На мой взгляд, на национальных праздниках должны звучать именно такие легендарные хиты, как "Минає день". Но признаться, я не думал, что когда-нибудь буду петь эту песню — композиция передает глубокую выстраданную мужчиной любовь – и я просто не видел смысла ее перепевать. Однако, когда организаторы концерта предложили исполнить данный шлягер на 30-летие Независимости, понял, что это тот самый случай и то самое время. Если тебе доверяют шедевр, нужно со всей ответственностью к нему подойти", — говорит Олег Винник.

Отметим, что петь Винник начал под громогласные крики фанаток, которые не стихали вовремя всего выступления.

Как сообщал "Телеграф", 24 августа на стадионе "Олимпийский" в Киеве прошло грандиозное шоу к 30-летию независимости Украины. На сцену вышли София Ротару, Олег Винник, Ирина Билык и многие другие.

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