"Живой" Кузьма, народные песни от группы MOZGI и выступления под проливным дождем: самые яркие моменты концерта ко Дню независимости (фото, видео)

Грандиозный концерт ко Дню Независимости на "Олимпийском" длился почти три часа.

Во вторник, 24 августа, по случаю 30-летия Независимости Украины в Киеве отгремел большой праздничный концерт на НСК "Олимпийский", который на своей сцене собрал более 30 известных украинских музыкантов.

Праздничное шоу под названием "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" длилось почти три часа и, что очень примечательно, все выступления были на украинском языке. На русском прозвучала лишь одна композиция в исполнении белорусской панк-рок-группы Brutto — "Воины света".

Одним из самых щемящих моментов на шоу стало выступление Кузьмы Скрябина. Благодаря современным технологиям организаторы концерта "оживили" одного из самых легендарных артистов Украины — Андрея Кузьменка, которому в 2021 году исполнилось бы 53 года. Поклонники Кузьмы еще раз услышали "Люди як кораблі" в его исполнении.

Также, стоит отметить, что посредине концерта начался ливень, но он не помешал украинским артистам, в частности Джамале, Руслане, Наталье Могилевской, Оле Поляковой, Монатику, которому на параде ко Дню независимости присвоили звание Заслуженного артиста Украины, Верке Сердючке, Тине Кароль и группе Океан Эльзы, спеть на праздничном шоу в честь родной страны.

Завершить праздничный концерт доверили Святославу Вакарчуку и группе "Океан Эльзы". Отметим, что музыканты пробыли на сцене дольше остальных и исполнили 5 своих хитов.

Напомним, что накануне концерта на "Олимпийском" в сети разгорелся скандал. Поклонники Павла Зиброва захейтили организаторов шоу за то, что те не пригласили артиста выступить на шоу. Директор и супруга певца Марина Зиброва в эксклюзивном интервью "Телеграфу" сообщила, что режиссер шоу намекнула, что Зибров "не достоин" участвовать в этом мероприятии.

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Сам Павел Николаевич призвал своих поклонников не обижаться на организаторов и прекратить лить негатив в сторону других артистов, которые будут выступать.