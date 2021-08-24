Зеленский сделал Монатика заслуженным артистом Украины (фото)

Президент и артист пожали друг другу руки и обменялись поздравлениями ко Дню независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Заслуженного артиста Украины певцу и композитору Дмитрию Монатику. Соответствующую награду Зеленский вручил исполнителю на открытии парада по случаю 30-й годовщины Независимости.

Президент и артист пожали друг другу руки и обменялись поздравлениями ко Дню независимости Украины. Зеленский также поблагодарил Монатика за его творчество и песни.

Президент и артист пожали друг другу руки

Монатик и Зеленский обменялись поздравлениями ко Дню независимости Украины.

Читайте также: Категория Украина Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн 30-я годовщина независимости бурно отмечается в каждом уголке Украины

Кто такой Монатик

Дмитрий Монатик, выступающий под псевдонимом Monatik — украинский мультиартист: певец, танцор, хореограф, автор песен и композитор. Также является наставником вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны". 9 мая 2017 г. с песней "Кружит" ("Spinning") открыл первый полуфинал 62-го международного конкурса песни "Евровидение", проходившего в Киеве.

Ранее "Телеграф" писал, что ураинскую певицу Софию Ротару захейтили в сети после того, как президент Украины Владимир Зеленский вручил ей награду "Национальная гордость Украины". Украинцы припомнили народной артистке многочисленные выступления в России.