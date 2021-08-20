День независимости Украины: дата и история праздника
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День независимости Украины отмечается 24 августа.
День Независимости Украины — один из самых важных праздников для каждого украинца, ведь именно в этот день 30 лет назад началась новая эпоха для страны и ее жителей.
24 августа 1991 года Верховный Совет УССР утвердил Акт провозглашения независимости Украины, а окончательно День независимости был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.
В День независимости проходит множество торжественных и массовых праздничных мероприятий. В 2021 году празднование Дня независимости Украины будет проходить в течение трех дней.
Традиционно в День независимости Украины в столице проходит военный парад. Отметим, что 18 августа в Киеве на репетицию вышли тысячи военных, и военная техника с авиацией.
Также в День независимости проводятся различные развлекательные мероприятия: выставки, концерты, фестивали.
Интересные факты:
- Первый документ о государственном суверенитете был принят 16 июля 1991 года.
- Сразу по завершению заседания УССР 24 августа 1991 года оппозиционеры исполнили гимн Украинских Сечевых стрельцов прямо возле трибуны.
- Во время сессии Вячеслав Черновол и его соратники развернули под куполом парламента огромный желто-голубой флаг.
- Первый военный парад в честь Дня независимости прошел в 1994 году.
Ранее "Телеграф" писал, что из-за проведения репетиции парада в Киеве перекроют часть улиц — полный список.
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