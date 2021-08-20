День независимости Украины: дата и история праздника

День независимости Украины отмечается 24 августа.

День Независимости Украины — один из самых важных праздников для каждого украинца, ведь именно в этот день 30 лет назад началась новая эпоха для страны и ее жителей.

24 августа 1991 года Верховный Совет УССР утвердил Акт провозглашения независимости Украины, а окончательно День независимости был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

В День независимости проходит множество торжественных и массовых праздничных мероприятий. В 2021 году празднование Дня независимости Украины будет проходить в течение трех дней.

Традиционно в День независимости Украины в столице проходит военный парад. Отметим, что 18 августа в Киеве на репетицию вышли тысячи военных, и военная техника с авиацией.

Также в День независимости проводятся различные развлекательные мероприятия: выставки, концерты, фестивали.

Интересные факты:

Первый документ о государственном суверенитете был принят 16 июля 1991 года.

Сразу по завершению заседания УССР 24 августа 1991 года оппозиционеры исполнили гимн Украинских Сечевых стрельцов прямо возле трибуны.

Во время сессии Вячеслав Черновол и его соратники развернули под куполом парламента огромный желто-голубой флаг.

Первый военный парад в честь Дня независимости прошел в 1994 году.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за проведения репетиции парада в Киеве перекроют часть улиц — полный список.