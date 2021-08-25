"Живий" Кузьма, народні пісні від групи MOZGI і виступи під проливним дощем: найяскравіші моменти концерту до Дня незалежності (фото, відео)

Грандіозний концерт до Дня Незалежності на "Олімпійському" тривав майже три години.

У вівторок, 24 серпня, з нагоди 30-річчя Незалежності України в Києві відгримів великий святковий концерт на НСК "Олімпійський", який на своїй сцені зібрав понад 30 відомих українських музикантів.

Святкове шоу під назвою "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни" тривало майже три години і, що дуже примітно, всі виступи були українською мовою. Російською прозвучала лише одна композиція у виконанні білоруської панк-рок-групи Brutto — "Воїни світла".

Одним з найбільш щемливих моментів на шоу став виступ Кузьми Скрябіна. Завдяки сучасним технологіям організатори концерту "оживили" одного з найбільш легендарних артистів України — Андрія Кузьменка, якому в 2021 році виповнилося б 53 роки. Шанувальники Кузьми ще раз почули "Люди як кораблі" в його виконанні.

Також, варто відзначити, що посередині концерту почалася злива, але вона не завадила українським артистам, зокрема Джамалі, Руслані, Наталії Могилевської, Олі Поляковій, Монатіку, якому на параді до Дня незалежності присвоїли звання Заслуженого артиста України, Вєрці Сердючці, Тіні Кароль і групі Океан Ельзи, заспівати на святковому шоу на честь рідної країни.

Завершити святковий концерт довірили Святославу Вакарчуку та гурту "Океан Ельзи". Відзначимо, що музиканти пробули на сцені довше за інших і виконали 5 своїх хітів.

Нагадаємо, що напередодні концерту на "Олімпійському" в мережі розгорівся скандал. Шанувальники Павла Зіброва захейтили організаторів шоу за те, що ті не запросили артиста виступити на шоу. Директор і дружина співака Марина Зіброва в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" повідомила, що режисер шоу натякнула, що Зібров "не гідний" брати участь в цьому заході.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу Народна артистка України, співачка Марія Бурмака в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, як відреагувала на відсутність запрошення на концерт до Дня незалежності, як ставиться до артистів, що виступають у Росії, а також розказала про свій новий проект "Улюблені класики".

Сам Павло Миколайович закликав своїх прихильників не ображатися на організаторів і припинити лити негатив в сторону інших артистів, які виступатимуть.