Могилевська, Монатік, Дзідзьо: як українські зірки вітають з Днем незалежності України (фото, відео)
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24 серпня українці святкують одне з найважливіших свят країни — День незалежності України.
У вівторок, 24 серпня, Україна відзначає свій 30-й "день народження" і один з найважливіших свят для українців — День Незалежності.
В цей день в кожному місті країни проводяться урочисті заходи, а в Києві відбувся військовий парад, трансляція якого можна подивитися тут.
Щороку в День незалежності всі соцмережі українців "перефарбовуються" в кольори державного прапора, і наповнюються величезною кількістю привітань. З 30-річчям України вітають і зірки українського шоу-бізнесу.
На своїх сторінках в соцмережах українські селебріті публікують вітальні пости з фото і відео, в яких відзначають день народження своєї країни.
Як привітали Україну зі святом українські знаменитості:
Перша леді України Олена Зеленська:
Наталя Могилевська:
Фронтмен та засновник групи DZIDZIO Михайло Хома:
Дмитро Монатік:
Олег Винник:
Настя Каменських:
Потап:
Андре Тан:
Злата Огнєвич:
Раніше, "Телеграф" писав, що компанія Google привітала українців з Днем незалежності святковим дудлом.
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