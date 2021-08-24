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Могилевська, Монатік, Дзідзьо: як українські зірки вітають з Днем незалежності України (фото, відео)

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Могилевська, Монатік, Дзідзьо: як українські зірки вітають з Днем незалежності України (фото, відео) Новина оновлена 24 серпня 2021, 10:42
День незалежності України 2021

24 серпня українці святкують одне з найважливіших свят країни — День незалежності України.

У вівторок, 24 серпня, Україна відзначає свій 30-й "день народження" і один з найважливіших свят для українців — День Незалежності.

В цей день в кожному місті країни проводяться урочисті заходи, а в Києві відбувся військовий парад, трансляція якого можна подивитися тут.

Щороку в День незалежності всі соцмережі українців "перефарбовуються" в кольори державного прапора, і наповнюються величезною кількістю привітань. З 30-річчям України вітають і зірки українського шоу-бізнесу.

На своїх сторінках в соцмережах українські селебріті публікують вітальні пости з фото і відео, в яких відзначають день народження своєї країни.

Як привітали Україну зі святом українські знаменитості:

Перша леді України Олена Зеленська:

Наталя Могилевська:

Фронтмен та засновник групи DZIDZIO Михайло Хома:

Дмитро Монатік:

Олег Винник:

Настя Каменських:

Потап:

Андре Тан:

Злата Огнєвич:

Раніше, "Телеграф" писав, що компанія Google привітала українців з Днем незалежності святковим дудлом.

Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
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