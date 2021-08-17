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"Старі фотографії,", "Люди як кораблі" и "Дельфіни" : лучшие хиты легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина

Автор
А. Барабан
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Автор
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"Старі фотографії,", "Люди як кораблі" и "Дельфіни" : лучшие хиты легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина Новость обновлена 17 августа 2021, 14:28
Кузьма Скрябин

17 августа 2021 года украинскому музыканту Кузьме Скрябину исполнилось бы 53 года.

Вот уже 6 лет как с нами нет по праву легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменка). Артист погиб в жуткой автокатастрофе 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области, возвращаясь из Кривого Рога.

17 августа 2021 года Кузьме исполнилось бы 53 года. За всю свою, увы недолгую, жизнь он запомнился прямолинейным, честным и мудрым человеком. Из-под его крыла многие популярные украинские артисты смогли пробиться на большую сцену. После начала войны на Донбассе он активно помогал украинским добровольцам.

Андрей Кузьменко был неизменным лидером группы "Скрябін" в течение 26 лет. За это время он сумел создать огромное количество по праву "вечных" хитов, которые несомненно будут актуальными и популярными еще очень много лет.

Группа "Скрябин" выпустила ранее неизданную песню с голосом Кузьмы (Видео)

В честь дня рождения легенды украинского шоу-бизнеса, "Телеграф" вспоминает самые лучшие песни музыканта.

Ранее, "Телеграф" писал, что стало известно, кто сыграет Кузьму Скрябина в художественном фильме "Я, "Победа" и Берлин", снятом по его книге.

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