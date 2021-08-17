"Старі фотографії,", "Люди як кораблі" и "Дельфіни" : лучшие хиты легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина

17 августа 2021 года украинскому музыканту Кузьме Скрябину исполнилось бы 53 года.

Вот уже 6 лет как с нами нет по праву легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменка). Артист погиб в жуткой автокатастрофе 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области, возвращаясь из Кривого Рога.

17 августа 2021 года Кузьме исполнилось бы 53 года. За всю свою, увы недолгую, жизнь он запомнился прямолинейным, честным и мудрым человеком. Из-под его крыла многие популярные украинские артисты смогли пробиться на большую сцену. После начала войны на Донбассе он активно помогал украинским добровольцам.

Андрей Кузьменко был неизменным лидером группы "Скрябін" в течение 26 лет. За это время он сумел создать огромное количество по праву "вечных" хитов, которые несомненно будут актуальными и популярными еще очень много лет.

В честь дня рождения легенды украинского шоу-бизнеса, "Телеграф" вспоминает самые лучшие песни музыканта.

Ранее, "Телеграф" писал, что стало известно, кто сыграет Кузьму Скрябина в художественном фильме "Я, "Победа" и Берлин", снятом по его книге.