"М*скалі то хворі люди": цитаты Скрябина об украинцах и россиянах, которые актуальны до сих пор (видео)
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Песни и слова, сказанные до 2015 года, не потеряли своей остроты.
Восемь лет назад Украина потеряла одного из самых талантливых музыкантов – в ДТП погиб лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин). Он отличался не только своим талантом, но и честностью – говорил о событиях в стране всегда то, что думал.
В годовщину гибели музыканта "Телеграф" собрал его цитаты, которые приобрели новую актуальность на данный момент. О м*скалях, россии, войне и любви к Украине — слова Скрябина отзовутся многим украинцам.
"Пусть завьют скалы — враги прокляты!"
"М*скалі то хворі люди, хочуть воювати ../ А ми будемо на них, із Говерли с*ати ..!" Известные строки скрябиновских коломыйок полны разных пожеланий извечным врагам Украины. Отметим, что жанр срамных песен часто отличался эротическим подтекстом и образностью метафор. Не забывал художник и об их лидере — президенте россии владимире путине. "Вова путін — хворий хлопець, в дупі має жабу,/ Жаба грає в дупу вову, думає шо баба".
О нации
Музыкант много говорил о том, что понимать свою национальную идентичность важно. Но это должно идти из сердца и быть не данью моде.
- Если нет национализма, нет нации, я так к этому отношусь. Национализм должен быть не агрессивен, он должен быть дипломатичен, интеллигентен, и тогда я его поддерживаю.
- Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать нужно. Ибо до того, как в стране такое произошло, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами — надевали себе вышиванки и наклеивали их на машины. Их еще "вышиватниками" называют. Нацепил вышиванку — и уже думаешь, что все поменялось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой…
О войне
Скрябин говорил, что больше всего в мире боялся войны, потому что это самое идиотское изобретение людей. Он после начала войны в 2014 году и вплоть до самой смерти играл концерты для сбора средств для войска и заботился о раненых.
- Пока мы будем сидеть и радоваться, что на моей улице не стреляют, будет война. Нейтральным быть нельзя. Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, это беда для всех.
- Эта война уже давно пришла. То, что ее нет здесь, не означает, что ее нет. Она есть потому, что люди гибнут и из Кривого Рога, и из Львова, и из Николаева, и из Чернигова. Отовсюду. А огромное количество людей в Украине делает вид, что ничего не изменилось
Одна из последних песен, написанных Скрябиным "Украинцы", которая так и не была выпущена в релиз, начинается с действительно пророческих строк "Прийшла війна на нашу землю, люди,/ В яку рік тому ще не вірив ніхто." Еще восемь лет назад музыкант был уверен:
"Біда зібрала нас докупи, як ніколи,
Навчила відрізняти рідне і чуже,
Ми знов себе заповажали, слава Богу -
Так має бути: свій до свого по своє."
Ранее "Телеграф" сообщал, что Ирина Билык сменила слова песни, записанной вместе со Скрябиным. Композицию "Молчать" она адаптировала к сегодняшним реалиям.