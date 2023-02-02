Песни и слова, сказанные до 2015 года, не потеряли своей остроты.

Восемь лет назад Украина потеряла одного из самых талантливых музыкантов – в ДТП погиб лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин). Он отличался не только своим талантом, но и честностью – говорил о событиях в стране всегда то, что думал.

В годовщину гибели музыканта "Телеграф" собрал его цитаты, которые приобрели новую актуальность на данный момент. О м*скалях, россии, войне и любви к Украине — слова Скрябина отзовутся многим украинцам.

"Пусть завьют скалы — враги прокляты!"

"М*скалі то хворі люди, хочуть воювати ../ А ми будемо на них, із Говерли с*ати ..!" Известные строки скрябиновских коломыйок полны разных пожеланий извечным врагам Украины. Отметим, что жанр срамных песен часто отличался эротическим подтекстом и образностью метафор. Не забывал художник и об их лидере — президенте россии владимире путине. "Вова путін — хворий хлопець, в дупі має жабу,/ Жаба грає в дупу вову, думає шо баба".

О нации

Музыкант много говорил о том, что понимать свою национальную идентичность важно. Но это должно идти из сердца и быть не данью моде.

Если нет национализма, нет нации, я так к этому отношусь. Национализм должен быть не агрессивен, он должен быть дипломатичен, интеллигентен, и тогда я его поддерживаю.

Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда их писать нужно. Ибо до того, как в стране такое произошло, никто их не писал, а сейчас все стали такими патриотами — надевали себе вышиванки и наклеивали их на машины. Их еще "вышиватниками" называют. Нацепил вышиванку — и уже думаешь, что все поменялось. Но вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой…

О войне

Скрябин говорил, что больше всего в мире боялся войны, потому что это самое идиотское изобретение людей. Он после начала войны в 2014 году и вплоть до самой смерти играл концерты для сбора средств для войска и заботился о раненых.

Пока мы будем сидеть и радоваться, что на моей улице не стреляют, будет война. Нейтральным быть нельзя. Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, это беда для всех.

Эта война уже давно пришла. То, что ее нет здесь, не означает, что ее нет. Она есть потому, что люди гибнут и из Кривого Рога, и из Львова, и из Николаева, и из Чернигова. Отовсюду. А огромное количество людей в Украине делает вид, что ничего не изменилось

Одна из последних песен, написанных Скрябиным "Украинцы", которая так и не была выпущена в релиз, начинается с действительно пророческих строк "Прийшла війна на нашу землю, люди,/ В яку рік тому ще не вірив ніхто." Еще восемь лет назад музыкант был уверен:

"Біда зібрала нас докупи, як ніколи,

Навчила відрізняти рідне і чуже,

Ми знов себе заповажали, слава Богу -

Так має бути: свій до свого по своє."

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ирина Билык сменила слова песни, записанной вместе со Скрябиным. Композицию "Молчать" она адаптировала к сегодняшним реалиям.