День памяти Кузьмы Скрябина: главные цитаты, песни и факты из жизни музыканта

Под его "Коломийку" все прыгали, под "Випускний (Останній раз)" — танцевали на последний звонок, и плакали под песни "Мам" и "Люди як кораблі".

Прошло уже 7 лет, как страшная автокатастрофа в Днепропетровской области забрала жизнь талантливого, по праву легендарного украинского артиста, музыканта и певца Андрея Кузьменко, которого многие помнят как Кузьму Скрябина. 2 февраля 2015 года — навсегда одна с самых трагичных дат для миллионов фанатов музыканта.

Помимо музыки Кузьма занимался волонтерством, помогая украинским добровольцам на Донбассе, и продюсерством, помогая молодым артистам пробиться в мир шоу-бизнеса. Также Андрей – автор нескольких книг: "Я, Победа и Берлин", "Город, в котором не ходят деньги", "Я, Паштет и Армия", "Я, Шоник и Шпицберген". Поэтому нескромно будет сказать, что Кузьменко был кумиром миллионов.

Также пробовал свои силы и в политике, однако попытка была не совсем удачной. В 2002-м он вошел в избирательный блок "Команда Озимого Поколения". А в 2004-м году во время Оранжевой революции Кузьме также прилетело и за поддержку Виктора Януковича. Как позже объяснил Кузьменко, он был обязан участвовать в различных акциях канала "Интер", с которым у него был подписан контракт.

Хоть политик из Кузьмы и не получился, его гражданская позиция всегда была неизменной: он никогда не верил ни власти, ни оппозиции. Он поддерживал людей на Евромайдане и военных в АТО/ООС. Сам он не участвовал в боях, но активно давал деньги, и ездил поддерживать солдатов своими песнями.

"Из меня вояка так себе. С моими грыжами, вырезанными мозгами, я там буду ровно полчаса и на том закончится моя бравада военная. А в тылу я достаточно мощный чувак" — говорил Кузьма.

Самые яркие цитаты известного украинского музыканта:

Я не знаю визначення опорів, опір є, або його нема. Потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть злизати, стерти з твоєї землі.

Захист Батьківщини треба було почати з граблями в руках.

Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна, шоб пожошче. Такий собі садомазохізм в генах…

Саме основне — не гамнити тим, хто навколо тебе.

Нейтральним бути точно не можна.

п

То є біда нашого народу, що ми є "тєрпіли".

Політики — люди з інакшої планети, вони закони придумують для нас, щоб нас, як отару тримати в якомусь периметрі.

Люди! Гарного вам дня, хоча я навіть не знаю, що сьогодні — вівторок чи субота і пофіг, вбивайте хамство посмішкою.

Хамство — це кал, який виходить через рот!

р

Колись Чехов сказав дуже життєву річ: кожна дія, яку ми робимо зараз, вже в цей момент впливає на наше майбутнє. Можна опустити руки, сказати: немає грошей, немає бажання… А можна засукати рукави і вже зараз починати плекати своє майбутнє!

Мій дім — єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей.

п

Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові.

Якщо у вас немає гармонії – то беріть гармонь і гармонуйте!

Лучшие хиты легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина

Андрей Кузьменко был неизменным лидером группы "Скрябін" в течение 26 лет. За это время он сумел создать огромное количество по праву "вечных" хитов, которые, несомненно, будут актуальными и популярными еще очень много лет. "Телеграф" предлагает вспомнить несколько его бессмертных хитов.

Некоторые песни Скрябина закрепились в репертуарах других украинских звезд. Его песни перепели, Тина Кароль, Дмитрий Шуров (Pianoboy), Бумбокс, Антитела, KAZKA и другие.

В 2018 году подруга и коллега Кузьмы по программе "Шанс" Наталья Могилевская посвятила ему песню Personsl Jesus, соавтором которой выступила сама певица.

В день смерти Кузьмы тысячи украинцев вышли на площади своих городов, чтобы спеть песни "Скрябина" и почтить память певца. Ранее, "Телеграф" писал, что специально к 30-летию независимости Украины на НСК "Олимпийском" организаторы праздничного концерта "воскресили" Кузьму при помощи нейросети. Стоит отметить, что во время его выступления произошло нечто странное: на фан-зону одновременно упали все дроны.