"Не верю в мистику, но ...": во время выступления группы "Скрябин" на "Олимпийском" на фан-зону одновременно упали все дроны — соцсети
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Во время выступления "ожившего" Кузьмы Скрябина на "Олимпийском" произошла чрезвычайная ситуация.
Во вторник, 24 августа, в Киеве состоялся большой праздничный концерт на НСК "Олимпийский" по случаю 30-летия Независимости Украины.
Специально к празднику организаторы сделали всем поклонникам группы "Скрябин" подарок. С помощью современных технологий они "воскресили" Андрея Кузьменко, который вместе со всем стадионом спел песню "Люди как корабли". Но выступление легенды не обошлось без чрезвычайных ситуаций.
Как сообщают пользователи в сети, во время выступления Кузьмы произошло нечто странное: на фан-зону одновременно упали все дроны, летающие над стадионом.
Напомним, что украинский музыкант Кузьма Скрябин погиб в страшной автокатастрофе 2 февраля 2015 в Днепропетровской области, возвращаясь из Кривого Рога.
Также, в этот же день, 24 августа, в Мариинском парке в Киеве состоялся выступление известного оперного певца Андреа Бочелли, что начался со скандала.